Lion Electric baut eigene Batteriepacks in Québec

Der nordamerikanische E-Nutzfahrzeug-Hersteller Lion Electric hat mit der Produktion eigener Batteriepacks in seinem Werk in Mirabel in der kanadischen Provinz Québec begonnen. Die finale Zertifizierung des ersten Lion-Batteriepacks wird im ersten Quartal 2023 erwartet.

Im Anschluss will Lion Electric die Produktion im Laufe des kommenden Jahres schrittweise hochfahren. Die ersten in Mirabel produzierten Batterien sollen im E-Lkw Lion5 und im Lion Ambulance zum Einsatz kommen, der voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in Produktion gehen werden. Im Vollbetrieb soll das Batteriewerk von Lion Electric in Mirabel wie angekündigt eine jährliche Produktionskapazität von fünf Gigawattstunden erreichen.

“Die Produktion unseres ersten Batteriepacks in unserer Batteriefabrik in Mirabel ist ein wichtiger Schritt für Lion und sollte im Laufe der Zeit eine neue Stufe der Optimierung von Produktdesign und Produktionseffizienz mit sich bringen”, äußert Yannick Poulin, Chief Operating Officer von Lion. Mit der eigenen Batteriemodul- und Batteriesystemfertigung treibt Lion die vertikale Integration der Wertschöpfungskette an.

Wir erinnern uns: Anfang Mai 2021 hatte Lion Electric die Stadt Joliet im US-Bundesstaat Illinois als Standort für sein Fahrzeugwerk in den USA ausgewählt. Die Produktionsstätte wurde kürzlich eingeweiht und soll eine jährliche Produktionskapazität für bis zu 20.000 vollelektrische Busse und Lastwagen bieten. Lion Electric will so die steigende Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen „Made in America“ bedienen. Der US-Markt ist nicht nur angesichts des kommenden Wandelns in der Transportbranche attraktiv, sondern auch durch den großen Schulbus-Markt, der ebenfalls vor der Antriebswende steht. Vor diesem Hintergrund ist bei Lion Electric in Joliet erst kürzlich der erste E-Schulbus vom Band gelaufen.

Zum Bestellerkreis gehören unter anderem Amazon und First Student. Amazon hat 2.500 rein elektrische Lkw der Typen Lion6 und Lion8 geordert, die bis 2025 geliefert werden sollen. First Student nimmt 260 Elektro-Schulbusse des Typs 260 LionC ab. Der Auftrag soll bis zur ersten Hälfte des Jahres 2023 abgearbeitet sein.

