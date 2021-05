First Student bestellt 260 E-Schulbusse bei Lion Electric

Der kanadische Nutzfahrzeug-Hersteller Lion Electric hat seinen bisher größten Einzelauftrag für elektrische Schulbusse erhalten. Lion Electric wird 260 LionC an den auf die Schülerbeförderung spezialisierten Anbieter First Student liefern.

Wie Lion Electric mitteilt, wird First Student mit dem Auftrag – beziehungsweise mit der Auslieferung der bestellten Fahrzeuge – zum größten Betreiber emissionsfreier Schulbusse in Nordamerika. Die Auslieferung der E-Schulbusse soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen und bis zur ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

First Student betreibt bereits einige E-Busse von Lion und verfügt somit über Erfahrung mit der Technik. Die nun bestellten Busse sollen von Transco, der in Québec tätigen Tochtergesellschaft von First Student, eingesetzt werden. Gemeinsam wollen First Student und der Bushersteller über seine Tochter Lion Energy die erforderliche Infrastruktur für den Einsatz der Fahrzeuge aufbauen.

Für Marc Bedard, Gründer und CEO von Lion, zeigt die aktuelle Bestellung, dass die Modelle und die Produktionskapazität des eigenen Unternehmens den Marktanforderungen gerecht werde. „Wir sprechen nicht von Pilotprogrammen, sondern von ganzen Busflotten, die elektrisch fahren, mit Fahrzeugen, die im täglichen Betrieb den Anforderungen der größten Flottenbetreiber entsprechen“, so Bedard.

„Die Elektrifizierung von Schulbussen hat bereits begonnen und wird sich rasch beschleunigen“, sagt Paul Osland, Präsident von First Student. „Diese Arbeit mit Lion Electric ist ein wichtiger Schritt zur Positionierung von First Student als Nordamerikas führender Eigentümer und Betreiber von elektrischen Schulbussen.“

Das Kerngeschäft von Lion Electric sind zwar die vollelektrischen Schulbusse, aber bereits seit 2018 arbeitet das Unternehmen an einer Reihe von E-Nutzfahrzeugen – dort locken ganz andere Stückzahlen. Im Januar 2021 wurde bekannt, dass Amazon bis 2025 bis zu 2.500 E-Lkw der Modelle Lion6 und Lion8 beschaffen will – zusätzlich zu den E-Lieferwagen, die in Zusammenarbeit mit Rivian gebaut werden.

