Tesla will Drittanbieter-Schnelllader in Navigation anzeigen

Tesla hat offiziell angekündigt, in Europa und Israel Schnellladestationen von Drittanbietern in sein Navigationssystem aufzunehmen. Die sogenannten „qualifizierten Drittanbieter-Ladegeräte“ werden jedoch nur hinzugefügt, wenn sie Teslas Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen.

„Die Absicht ist, ein reibungsloses Ladeerlebnis für Tesla-Fahrer zu gewährleisten“, teilt der US-Autobauer mit. Bislang zeigte das Tesla-Navi bereits erste Schnelllader u.a. von Allego oder Ionity an, die jedoch nicht automatisch als Ladestopps bei der Routenplanung eingeplant wurden.

Die Aufnahme von Drittanbieter-Schnellladern knüpft Tesla allerdings an Bedingungen, die über einen Zeitraum von 60 Tagen erfüllt werden müssen. So muss die Ladesäule über mindestens einen kompatiblen Ladepunkt verfügen. Vermutlich dürfte es sich dabei um CCS handeln. Darüber hinaus muss die Ladesäule mindestens einmal alle vier Tage von einem Tesla-Fahrzeug genutzt worden sein. Besonders wichtig für Drittanbieter: Die durchschnittliche Ladeerfolgsrate muss 90 Prozent oder mehr betragen. Wurde jedoch innerhalb von 14 Tagen keine Ladesitzung erkannt oder fällt die durchschnittliche Ladeerfolgsrate auf unter 70 Prozent, kann Tesla den jeweiligen Drittanbieter-Schnelllader aus dem Navigationssystem auch wieder entfernen. Zuverlässigkeit ist also ein wichtiges Kriterium.

Unklar bleibt allerdings, woher Tesla die Daten bezieht, um entsprechende Ladestationen in das eigene Navigationssystem aufzunehmen. Auch, wie umfangreich die Informationen zum jeweiligen Ladestandort sein werden.

Tesla könnte künftig auch in Nordamerika fremde Schnellladestationen in seinem Navigationssystem zulassen. Laut „Electrek“ dürfte Tesla vermutlich Ladenetzbetreiber priorisieren, die den Supercharger-Ladeanschluss verwenden, den Tesla wie berichtet in Nordamerika zum neuen Standard machen will.

