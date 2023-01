Stadt New York flottet 900 weitere E-Fahrzeuge ein

Die Stadt New York beschafft gut 900 neue Elektrofahrzeuge als Ersatz für bestehende Verbrenner und installiert hunderte neuer Ladestationen für die eigene Flotte. Die US-Regierung unterstützt die Elektrifizierungsoffensive mit Zuschüssen in Höhe von 10,1 Millionen Dollar, umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro.

Die Fördersumme teilen sich zwei Behörden: das Department of Citywide Administrative Services (DCAS) und das Department of Sanitation (DSNY). Ersteres erhält 6,2 und letzteres 3,9 Millionen Dollar. Geplant ist konkret die Beschaffung von 382 Chevrolet Bolt, 360 Transportern des Typs Ford E-Transit und 150 Pickups der Marke Ford F-150. Hinzu kommen sieben vollelektrische Müllfahrzeuge und 25 Plug-in-Hybrid-Kehrmaschinen für das DSNY. Insgesamt verfügt die Stadtverwaltung der Metropole über rund 30.000 Fahrzeuge. Die größte Einzelgruppe machen dabei die gut 6.200 Fahrzeuge des Police Departments aus. Für dieses wurden bereits vor einem Jahr 184 Ford Mustang Mach-E GT geordert.

Die Ladeinfrastruktur muss dabei mitwachsen: Das DCAS – das sich federführend um die Fuhrpark-Elektrifizierung kümmert – wird einer offiziellen Mitteilung zufolge in den kommenden 18 Monaten weitere 600 Ladegeräte für E-Fahrzeuge installieren, von denen 315 durch die Zuschüsse der US-Regierung finanziert werden. „Mit den Zuschüssen des US-Verkehrsministeriums sind wir in der Lage, einen bedeutenden Übergang für unsere leichte und mittelschwere Flotte zu vollziehen“, äußert DCAS-Kommissar Dawn M. Pinnock. Damit gemeint sind neben Pkw auch Pickups und Transporter.

Das DCAS habe vor Kurzem seine Bedarfsanforderungen für elektrische Lieferwagen, Kleintransporter und Polizei-Transporter vorgelegt, heißt es. Insgesamt betreibt die Stadt über 6.000 Transporter. Bis 2035 sollen alle leichten und mittelschweren Fahrzeuge rein elektrisch fahren. Festgehalten ist dieses Ziel im so genannten New York City Clean Fleet Plan, der mehrere Etappenziele bis zur vollständigen Elektrifizierung 2035 enthält. So sollen 2025 etwa 4.000 Fahrzeuge der Stadt elektrisch fahren – ein Zwischenziel, das laut der Verwaltung bereits im September 2022 – also drei Jahre früher – erreicht worden sei. Unter diesen 4.000 E-Fahrzeugen sollen gut 200 Ford Mustang Mach E und fast 850 Chevrolet Bolts sein. Bis Mitte 2023 rechnet die Behörde durch die nun angekündigte Beschaffungsinitiative mit 5.000 Elektrofahrzeugen im Bestand.

Das DCAS hat zudem die ersten drei Elektrobusse für das New York City Department of Correction bestellt und arbeitet nach eigenen Angaben an Verträgen für elektrische Kastenwagen und Müllwagen für das New York City Department of Parks and Recreation. In puncto Ladeinfrastruktur betreibt das DCAS bereits heute 1.300 Ladepunkte für die stadteigene Flotte. Hinzu kommen die oben genannten 600 weiteren Einheiten.

Noch kaum Erfahrung hat New York mit schweren E-Nutzfahrzeugen. Das soll sich nun ändern: Nach erfolgreichem Test eines vollelektrischen Müllfahrzeugs soll künftig ein entsprechendes Septett beim DSNY seinen Dienst aufnehmen. Man wolle dieses stadtweit testen, heißt es. Außerdem ist die Beschaffung von 25 Plug-in-Hybrid-Kehrmaschinen geplant. Die Behörde strebt an, damit „die Effizienz sowohl von Plug-in-Hybrid- als auch von vollelektrischen Kehrmaschinen zu bewerten“.

„Der Fuhrpark der Stadt New York hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2035 die meisten Fahrzeuge rein elektrisch zu betreiben“, unterstreicht Keith Kerman, DCAS-Vize und Chief Fleet Officer von NYC. „Wir haben bereits Fortschritte bei der Elektrifizierung von Autos gemacht. Die Elektrifizierung von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen ist der nächste große Schritt, und diese Beschaffung von über 540 Pickups, Transportern, Kehrmaschinen und Elektro-Lkw ist unsere bisher wichtigste.“

nyc.gov