StoreDot siedelt sich mit Forschungszentrum in USA an

Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat sein erstes Forschungszentrum in den USA eröffnet. Die neue Laboreinrichtung soll den Draht zu den in den USA ansässigen OEMs ausbauen und StoreDots Batterieentwicklung beschleunigen.

Das US-Team des israelischen Unternehmens wird von Dr. David Lee, dem globalen Chief Science Officer von StoreDot, geleitet. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit der F&E-Zentrale des Hauptsitzes in Israel geplant. Konkret sollen die Kollegen in Irvine dazu beitragen, „die Entwicklung von halbfesten Batterietechnologien und die Erforschung von Batteriematerialien zu beschleunigen“, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Die Expansion dient ebenfalls dazu, „die zahlreichen Talente an der Westküste der USA zu nutzen und die Beziehungen des Unternehmens zu den in den USA ansässigen Elektrofahrzeugherstellern zu stärken“, heißt es weiter. Die sogenannten XFC-Batterien und -Systeme von StoreDot durchlaufen derzeit Testprogramme mit mehreren Elektrofahrzeugherstellern. Zu den Investoren und Partnern des Unternehmens zählen unter anderem Daimler, BP, VinFast, Volvo Cars, Polestar, Ola Electric, Samsung, TDK und natürlich Produktionspartner EVE Energy.

In Schulterschluss mit Eve Energy will StoreDot 2024 extrem schnell ladende Batteriezellen auf den Markt bringen – in diesem Mai demonstrierten die Israelis einen Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten. Laut der Technologie-Roadmap „100inX“ soll in zehn Jahren Strom für 100 Meilen (oder 160 Kilometer) in nur zwei Minuten nachgeladen werden können. Im Oktober 2022 wurde verkündet, dass Pouch-Zellen in einem „produktionsbereiten Format“ die Marke von 1.000 Zyklen überschritten haben.

prnewswire.com