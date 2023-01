Proterra eröffnet Batteriemontage in South Carolina

Proterra hat seine angekündigte Batterie-Produktionsstätte in Greer im US-Bundesstaat South Carolina in Betrieb genommen. Dort werden ab sofort Batteriesysteme zum Einsatz in Elektrofahrzeugen gefertigt, deren Auslieferungen an Kunden noch in diesem Quartal beginnen sollen.

Das „Powered 1“ genannte Werk ist Proterras erste großvolumige Batterieproduktionsanlage im Osten der USA mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von mehreren Gigawattstunden. Neben Batteriesystemen werden dort auch Antriebe und andere Zusatzsysteme für mittelschwere und schwere E-Nutzfahrzeuge gefertigt.

Ursprünglich war die Inbetriebnahme für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant, nun ist die Montage um wenige Wochen verzögert im Januar angelaufen. Mit den geplanten Auslieferungen an Kunden noch im Q1 2023 soll die Powered-1-Anlage zügig für Umsatz sorgen.

Auch wenn Proterra in der Regel von „Produktionsstätte“ spricht, werden dort nicht die Batteriezellen selbst, sondern nur einbaufertige Batteriesysteme (und deren Komponenten) hergestellt. Die Zellen, die dort in die Systeme eingebaut werden, bezieht Proterra von LG Energy Solution. Bisher verfügt das Unternehmen über mehrere Montagelinien in Kalifornien.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg unseres Unternehmens zur Gestaltung einer vollelektrischen, emissionsfreien Zukunft“, sagt Gareth Joyce, CEO von Proterra. „Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins bei Powered 1 etwas mehr als ein Jahr nach Bekanntgabe unserer Pläne für die Fabrik ist ein Spiegelbild des Talents, der Innovation und der Zusammenarbeit unseres unglaublichen Teams bei Proterra.“

proterra.com