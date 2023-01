De Lijn sichert sich bis zu 500 E-Busse von Iveco

Iveco Bus hat mit dem flämischen ÖPNV-Unternehmen De Lijn einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 Elektrobussen bis zum Jahr 2030 geschlossen. Der Vertrag beinhaltet zunächst eine feste Bestellung von 65 vollelektrischen Stadtbussen des Typs E-Way in der Gelenkbus-Ausführung.

Diese sollen ab 2024 in mehreren Städten Flanderns eingesetzt werden. Der Rahmenvertrag mit Iveco ist Teil des Ende März 2022 gestarteten Beschaffungsverfahrens von De Lijn: Das flämische ÖPNV-Unternehmen will demnach bis zu 1.250 Elektrobusse mit Längen zwischen 8,5 und 24 Metern anschaffen.

Mit dem Rahmenvertrag hat sich De Lijn nun den Zugang zu Iveco-Bussen gesichert. Die bereits bestellten 65 18-Meter-Gelenkbusse sind laut dem Hersteller die größte Flotte an Iveco-Gelenkbussen – wenn sie dann in Betrieb sind. Bisher hat Iveco nach eigenen Angaben über 800 E-Way-Busse ausgeliefert, die in Summe bereits 42 Millionen Kilometer zurückgelegt haben.

Iveco bietet die Elektrobusse der E-Way-Reihe in vier verschiedenen Längen an, zudem sind unterschiedliche Optionen für das Laden erhältlich – etwa das kabelgebundene Laden über Nacht, aber auch Schnellladungen per Pantograf mit einem Stromabnehmer auf dem Fahrzeugdach. Für welche Variante sich De Lijn bei den Gelenkbussen entschieden hat, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Offen ist, in welchen Chargen De Lijn das gesicherte Kontingent bei Iveco Bus abrufen wird. Mit jeweils 500 Fahrzeugen sind die zwölf Meter langen Solobusse und 18-Meter-Gelenkbusse die beiden größten Posten in dem 1.250 Fahrzeuge umfassenden Beschaffungsplan. Bei den restlichen Fahrzeugen handelt es sich unter anderem um Midi-Busse und 24 Meter lange Doppel-Gelenkbusse. Doppel-Gelenkbusse der E-Way-Baureihe bietet Iveco Bus zwar nicht, dafür aber kürzere Versionen mit 9,5 oder 10,7 Metern Länge.

Kürzlich hatte Iveco Bus mit dem ÖPNV-Betreiber Busitalia einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 150 E-Way unterzeichnet. Die Auslieferungen in mehrere italienische Städte sind für den Zeitraum zwischen 2023 und 2025 geplant.

