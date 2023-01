eMobility update: Renault Umrüstkit für R4, R5 und Twingo / VW stellt elektrischen T6.1 ein

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Mit diesen Top-Meldungen zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: VW stellt elektrischen T6.1 ein ++ Lidl Österreich setzt auf E-Lkw ++ Renault bringt Umrüstkits für R4, R5 und Twingo ++ 4.000 AC-Ladepunkte bei Contipark ++ Und Hofer arbeitet an Megawattladen per Oberleitung ++

#1 – Volkswagen stellt elektrischen T6.1 ein

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Produktion des Abt e-Transporter 6.1 eingestellt. Der Grund: Nach rund 4.500 gefertigten Exemplaren wurde das vereinbarte Volumen erreicht und das Projekt abgeschlossen. Gefertigt wurde der Elektro-Ableger seit 2020.

#2 – Lidl Österreich setzt erste E-Lkw ein

Lidl Österreich will in diesem Jahr insgesamt sechs E-Lkw von Volvo Trucks zum Einsatz bringen. Diese kommen bei der Filialbelieferung im Großraum Wien zum Einsatz. Der erste dieser Elektro-Trucks rollt bereits. Bis 2030 sollen alle Lidl-Filialen in Österreich nur noch per Elektro-Lkw mit Waren versorgt werden.

#3 – Renault: E-Umrüstkits für R4, R5 und Twingo

Renault ermöglicht in Frankreich neuerdings die Umrüstung seiner Klassiker Renault 4, Renault 5 und des Twingo der ersten Generation auf Elektro-Antriebe. Dafür kooperiert der Autobauer mit R-FIT, einer Marke des auf Oldtimer spezialisierten Unternehmens MCC Automotive. Zunächst wird ab Februar in Frankreich ein Umrüst-Kit für den Renault 4 mit zweijähriger Garantie angeboten.

#4 – E.ON baut 4.000 AC-Ladepunkte bei Contipark

Der Parkraumbetreiber Contipark und E.ON wollen zwischen 2023 und 2025 in Deutschland und Österreich mehr als 4.000 neue Ladepunkte in Parkhäusern und Tiefgaragen installieren. Zum Einsatz kommen bei diesem Projekt AC-Wallboxen mit einer Leistung von bis zu 22 kW. In besagten drei Jahren sollen jeweils 1.500 Ladepunkte in den Parkhäusern und Tiefgaragen von Contipark in Deutschland und Österreich eingebaut werden.

#5 – Hofer plant Megawattladen per Oberleitung

Hofer Powertrain hat ein neues Megawatt-Ladekonzept für Elektro-Lkw zum Patent angemeldet. Das sogenannte Multisektor-Oberleitungsladekonzept setzt auf kurze Oberleitungs-Ladeabschnitte für E-Trucks, die auf Autobahnen- und Schnellstraßen installiert werden. Im Unterschied zu herkömmlichen, durchgehenden Oberleitungskonzepten bevorzugt Hofer also mehrere kurze Abschnitte.

