National Express: 300 neue E-Busse für West Midlands

Der englische Busbetreiber National Express West Midlands investiert 150 Millionen Pfund in 300 Elektrobusse, die bis Ende Dezember 2024 ausgeliefert und in den West Midlands eingesetzt werden sollen. Damit wird zu diesem Zeitpunkt mehr als ein Drittel der Flotte des Betreibers emissionsfrei sein.

Bei welchen Herstellern der Busbetreiber die 300 Exemplare für umgerechnet 171 Millionen Euro bestellt, ist noch unklar. Die E-Busse sollen aber auf jeden Fall aus britischer Produktion bezogen werden. Zusätzliche Investitionen werden in die Ladeinfrastruktur und die Wartungskapazitäten der Flotte im Depotnetz von National Express West Midlands getätigt.

Bis 2030 will National Express über eine vollständig emissionsfreie Busflotte verfügen. Das Unternehmen mit Sitz in Birmingham agiert als Anbieter von Intercity- und regionalen Busbeförderungen in ganz Großbritannien, beschäftigt aber seinerseits viele lokale Busunternehmen. Laut National Express waren Förderprogramme zur Anschubfinanzierung von Batterie-elektrischen Bussen ausschlaggebend, um die Antriebswende im ÖPNV-Sektor nun zu vollziehen.

„Diese enorme Investition in den Umweltschutz zeigt, dass wir jetzt am Wendepunkt der Entwicklung von Elektrobussen angelangt sind“, betont Tom Stables, CEO National Express UK & Germany. „Die anfängliche Unterstützung der Regierung hat die Branche in Schwung gebracht, und wir sind stolz darauf, einen wichtigen Beitrag zur grünen Wirtschaft in den West Midlands zu leisten.“

Die West Midlands sind ein sogenanntes Metropolitan County im Zentralwesten Englands mit einer Population von etwa drei Millionen Einwohnern. Das dortige Depotnetz von National Express wird zurzeit auf die wachsende E-Bus-Flotte vorbereitet. Der Strom für die Fahrzeuge soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen.

Transport for West Midlands und die Busbetreiber der Region tätigen der Mitteilung zufolge aktuell eine Reihe von Investitionen, die dazu führen sollen, bis 2026 rund 800 emissionsfreie Busse auf die Straßen dieser Region zu bekommen. Etwa über das Projekt Coventry Electric Bus City, in dessen Zuge bis 2025 die 275 Busse aller Betreiber auf den Straßen der Stadt Coventry durch emissionsfreie Exemplare ersetzt werden sollen.

