China: BAK Battery kÃ¼ndigt neue Rundzellen-Fabrik an

Der chinesische Batteriehersteller BAK Battery plant den Bau einer Fabrik für Rundzellen mit einer Jahreskapazität von 30 Gigawattstunden. 13 Milliarden Yuan (rund 1,8 Milliarden Euro) sollen laut der Ankündigung in die Produktionsstätte und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum fließen.

Entstehen soll der Komplex nach Angaben des Unternehmens aus seinem WeChat-Account auf einer Fläche von 300.000 Quadratmetern in der Stadt Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu. Ein Zeitplan wurde noch nicht veröffentlicht.

Auch ist unklar, was für Rundzellen BAK Battery dort produzieren wird. Das Unternehmen hatte 2021 eine Rundzelle im Format 4680 vorgestellt. Wie es nun in der WeChat-Nachricht heißt, hat das Unternehmen seit der Vorstellung eben jener 4680-Zelle die Forschung und Entwicklung sowie die Marktanwendung von großen zylindrischen Batterien „energisch vorangetrieben“ – was darauf hindeutet, dass es sich bei dem Werk um die Produktionsstätte für diese Zellen handeln dürfte.

Anfang 2021 hieß es noch, dass die 4680-Rundzelle von BAK Battery eine Kapazität von 25 Amperestunden (Ah) aufweisen soll. Eine Rundzelle von BAK im Format 18650 kommt hingegen nur auf 3 Ah. In den aktuellen Berichten werden diese Angaben aber nicht wiederholt und keine näheren Aussagen zur Zellchemie gemacht.

gasgoo.com