Kasseler Verkehrs-Gesellschaft will zwölf E-Busse noch 2023 in Betrieb nehmen

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) hat beim polnischen Hersteller Solaris zwölf vollelektrische Linienbusse bestellt. Nach aktuellem Zeitplan sollen die vier Solo- und acht Gelenkbusse im November bei der KVG eintreffen und bis Jahresende in den Betrieb gehen.

Der nun erfolgten Bestellung ist ein langes Verfahren vorausgegangen, denn angekündigt wurden die Pläne für den Kauf von zwölf E-Bussen bereits im April 2019. Damals hieß es nach dem Aufsichtsratsbeschluss, dass sich die KVG auf entsprechende Förderprogramme des Bundes und des Landes Hessen bewerben werde.

Mit Erfolg: Die Beschaffung der Fahrzeuge mit einem Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert, das 80 Prozent der Mehrkosten der Elektrobusse gegenüber Dieselmodellen übernimmt.

„Das Projekt bot eine Reihe von Herausforderungen“, sagt der KVG-Vorstandsvorsitzende Michael Maxelon, „denn es galt, ein komplett neues Betriebskonzept zu entwickeln, Fragen, wo die Fahrzeuge geladen werden und wie lange ein Ladevorgang dauert, die Reichweite der Batterien und sonstige Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen waren zu klären. Schließlich hat im Vergabeverfahren die Firma Solaris das Rennen mit dem wirtschaftlichsten Angebot gemacht.“

Das Ergebnis der Lade-Planung: Die Busse werden nachts in dem künftigen Betriebshof der KVG in der Sandershäuser Straße 59, einem ehemaligen Gelände der Kasseler Firma Hübner, aufgeladen – per Pantograf. „Aufgrund der Länge von Linien und der Kasseler Topografie“ sei jedoch während ihres täglichen Einsatzes teils eine Zwischenladung erforderlich. Dafür baut die KVG in der Wendeschleife Holländische Straße Ladeinfrastruktur auf, ebenfalls eine Pantografen-Lösung.

Die zwölf emissionsfreien Busse sollen im gesamten Liniennetz der KVG eingesetzt werden. Details des Betriebskonzepts wird die KVG kurz vor der Inbetriebnahme der Fahrzeuge veröffentlichen.

