Samsung SDI bestellt NCA-Kathodenmaterial bei Posco

Der südkoreanische Materialkonzern Posco Chemical hat seinen bisher größten und langfristigsten Auftrag erhalten. Der Batteriehersteller Samsung SDI hat Posco Chemical über einen Zeitraum von zehn Jahren mit der Lieferung von NCA-Kathodenmaterial beauftragt.

Die NCA-Kathoden mit hohem Nickelgehalt sind ausdrücklich für Elektrofahrzeug-Batterien gedacht. Der Auftrag hat einen Wert von 40 Billionen Won (umgerechnet rund 30 Milliarden Euro) und bezieht sich auf den Zeitraum 2023 bis 2032.

Ob Samsung SDI seinerseits mit dem Auftrag an Posco die Kathoden-Beschaffung für einen großen Einzelkunden oder mehrere seiner Batterie-Abnehmer abdeckt, geht aus der Posco-Mitteilung nicht hervor. Bekannt ist, dass Samsung SDI einer der wichtigen Lieferanten für BMW ist und gerüchteweise auch eine Rundzellenfertigung für die BMW-Modelle der Neuen Klasse in Ungarn plant. In Südkorea baut Samsung SDI zudem wohl eine Pilotlinie, um 4680-Rundzellen für Tesla zu bauen. Klar ist hingegen, dass Samsung SDI neben all seinen eigenen Werken zusammen mit dem Autokonzern Stellantis eine Zellfabrik im US-Bundesstaat Indiana baut. All diese Projekte müssen mit Vorprodukten versorgt werden.

Aber: Nur wenige Autobauer nutzen bisher NCA-Kathoden, die aus Lithium, Nickel, Kobalt und Aluminium hergestellt werden. Deutlich weiter verbreitet in der Autobranche sind NCM- und NCMA-Kathoden aus Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan (sowie im Falle von NCMA zusätzlich Aluminium). Zum Beispiel nutzen die Panasonic-Rundzellen für Tesla aus der Giga Nevada die NCA-Zellchemie

Für Posco ist es nicht nur der bisher größte und langfristigste Auftrag, sondern auch der erste über ein reines NCA-Produkt. Hauptprodukte von Posco Chemical im Batteriebereich waren bisher NCM- und NCMA-Kathodenmaterialien, das Unternehmen bietet aber auch LFP-Kathoden an. Posco geht davon aus, dass sich diese Produktgruppen „in Zukunft je nach Marktbedingungen weiter diversifizieren werden“. Ein großer Kunde ist Ultium Cells, das Batterie-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution.

„Unsere Bemühungen, unser Produktportfolio durch Partnerschaften mit Kunden zu erweitern und unsere Wettbewerbsfähigkeit als Reaktion auf den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu verbessern, haben sich jetzt ausgezahlt“, sagt Kim Joon-hyeong, Präsident von Posco Chemical. „Durch die Produktion von Weltklasse-Kathoden in enger Zusammenarbeit mit Samsung SDI werden wir unsere Position als Weltmarktführer weiter festigen.“

Der Präsident von Samsung SDI, Choi Yoon-ho, ergänzt: „Jetzt, da wir durch diese Kooperation ein festes, langfristiges Vertrauensverhältnis zu Posco Chemical aufgebaut haben, ist der Grundstein für ein langfristiges, groß angelegtes gemeinsames Wachstum der beiden Unternehmen gelegt worden. Wir, Samsung SDI, gehen davon aus, dass wir dadurch die Verwirklichung unserer Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeugbatterien zu werden, beschleunigen können.“

poscochemical.com