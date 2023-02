eMobility update: Nio liefert EL7 aus / Tesla will Produktion steigern / Volvo plant E-Limousinen

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Mit diesen Top-Meldungen zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: Tesla will Produktion in Shanghai steigern ++ Volvo plant wohl zwei E-Limousinen ++ Nio liefert EL7 in Europa aus ++ Pfalzwerke baut HPC bei R+V Versicherung ++ Und schwacher Jahresstart in Norwegen ++

#1 – Tesla will Produktion in Giga Shanghai steigern

Tesla plant offenbar, die Produktion in seinem Werk in Shanghai in den nächsten zwei Monaten zu steigern. Dabei geht es aber nicht um weitere Ausbaumaßnahmen am Werk, um die Kapazität zu steigern, sondern eine höhere Auslastung der zuletzt etwas gedrosselten Anlagen. Das schreibt Reuters unter Berufung auf ein internes Planungsmemo von Tesla.

#2 – Volvo plant wohl zwei E-Limousinen

Bisher hat Volvo vor allem Elektro-SUV im Angebot. Auch die schon vorgestellten oder angekündigten Modelle wie der große EX90 und das kommende Einstiegsmodell EX30 sind nicht gerade schlanker Natur. Bis 2026 soll sich das aber ändern: Bis dahin will Volvo nach aktuellen Informationen insgesamt sechs neue Elektromodelle auf den Markt bringen.

#3 – Elektro-SUV: Nio liefert EL7 in Europa aus

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit den Auslieferungen seines SUV-Modells EL7 in Europa begonnen. Die ersten Exemplare erhielten Kunden in den Niederlanden. Die ersten Auslieferungen des EL7 in Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen sollen in Kürze folgen.

#4 – Pfalzwerke: HPC bei der R+V Versicherung

Die Pfalzwerke und die R+V Versicherung kooperieren beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ziel der beiden Partner ist es, möglichst viele R+V-Standorte überwiegend mit Schnellladeinfrastruktur auszustatten. Dabei geht es konkret um HPC-Ladestationen mit 300 kW Leistung, ergänzt um AC-Ladepunkte.

#5 – Schwacher eMobility-Auftakt in Norwegen

Und zum Schluss noch ein Blick gen Norden: Nach der Party kommt der Kater – so könnte man die Neuzulassungen in Norwegen salopp zusammenfassen. Im Dezember gab es noch nie dagewesene Rekorde bei den Elektroautos und den Neuzulassungen insgesamt. Jetzt kommt die Ernüchterung: Im gesamten Januar wurden nur 1.860 neue Autos zugelassen.

