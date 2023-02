H2 Mobility ernennt neue Geschäftsführung

Der Wasserstoff-Tankstellenbetreiber H2 Mobility Deutschland hat einen Wechsel in der Geschäftsführung angekündigt. Nikolas Iwan wird als Geschäftsführer zurücktreten. Künftig wird ein Trio das Unternehmen leiten.

Iwan verlässt H2 Mobility nicht ganz: Er wird „im Laufe dieses Jahres“ als Executive Chairman of the Board den Beiratsvorsitz übernehmen. Genauer wird der Zeitraum nicht eingegrenzt, es werden wohl allerdings einige Monate zwischen dem Ausscheiden aus der Geschäftsführung und dem Übernehmen des Beiratsvorsitzes liegen. Zu den Gründen für den Wechsel macht H2 Mobility in der Mitteilung keine Angaben. Es heißt lediglich, dass nach Beitritt des achten Gesellschafters Hy24 und einer Kapitalerhöhung von 110 Millionen Euro in 2022 die Neuausrichtung bei H2 Mobility Deutschland mit einem Geschäftsführerwechsel abgeschlossen werde.

Dafür steht bereits fest, wie die Unternehmensleitung künftig aussehen wird. Ab April 2023 wird H2 Mobility von einem Team aus drei Geschäftsführern geleitet. Lorenz Jung, Martin Jüngel und Frank Fronzke.

Bisher war Iwan als das Gesicht von H2 Mobility aufgetreten. In dem neuen Trio werden die Aufgaben mehr verteilt: Lorenz Jung, der seit 2016 bei H2 Mobility tätig ist, wird als Sprecher der Geschäftsführung das Unternehmen nach außen vertreten. Er ist als CCO (Chief Commercial Officer) außerdem für Kommunikation, Vertrieb, Kunden-, Produkt- und Projektentwicklung sowie Digital Solutions und Personal verantwortlich.

Martin Jüngel, laut der Mitteilung seit 2020 im Unternehmen, wird als Sprecher der Geschäftsführung gegenüber Gesellschaftern und Investoren agieren. Als CFO (Chief Financial Officer) wird er weiterhin für die Bereiche Unternehmensfinanzierung, Buchhaltung, Controlling & IT, Einkauf und öffentliche Fördermittel verantwortlich sein.

Dritter Geschäftsführer wird Frank Fronzke, der als COO (Chief Operations Officer) die Bereiche technische Entwicklung, Bau und Betrieb vereint. So soll das Unternehmen beim anstehenden Aus- und Umbau der Wasserstofftankstelleninfrastruktur noch schneller und schlagkräftiger werden, sowie den Transfer zu 100 Prozent grünem Wasserstoff bis 2028 stemmen. Frank Fronzke ist bereits seit 2016 im Unternehmen tätig.

In der kurzen Mitteilung kommt keiner der vier Manager persönlich zu Wort. In seinen sieben Jahren als Geschäftsführer hat Nikolas Iwan H2 Mobility Deutschland stark ausgebaut und die Ausrichtung laufend angepasst. Nachdem zahlreiche Autobauer die Pläne für ihre Brennstoffzellenautos doch nicht (zeitnah) umgesetzt hatten, legte H2 Mobility unter Iwan den Fokus auf Wasserstoff-Nutzfahrzeuge. Wie er erst im Januar bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ angab, machen die Nutzfahrzeuge bereits heute den größeren Teil des Umsatzes aus und auch beim Ausbau des Tankstellennetzes wird der Fokus auf 350-bar-Tanksäulen für Nutzfahrzeuge gelegt.

Quelle: Info per E-Mail