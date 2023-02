Cenntro montiert Batteriepacks in Deutschland und USA

Das auf elektrische Nutzfahrzeuge spezialisierte Unternehmen Cenntro Electric Group hat mit der Produktion eigener Batteriepacks begonnen. Diese werden in Cenntros Werk in Freehold im US-Bundesstaat New Jersey sowie im deutschen Werk in Herne montiert.

Cenntro hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit des in Herne ansässigen Anbieters kompakter elektrischer Nutzfahrzeuge Tropos Motors Europe übernommen – und dessen Montagestätte. Die Batteriepakete werden zunächst in den Fahrzeugen der Metro-Serie verbaut. Beim Cenntro Metro handelt es sich aber im Grunde genommen um das gleiche Basis-Fahrzeug wie der zuvor in Herne montierte Tropos Able.

Cenntro nutzt in seinen Batteriepaketen derzeit extern zugelieferte LFP-Zellen. Künftig will das Unternehmen Batteriezellen integrieren, die von seiner Tochtergesellschaft Cennatic Power produziert werden. Die LFP-Batteriepakete sollen im Vergleich zu den bisher im Metro verbauten Batterien eine längere Lebensdauer, kürzere Ladezeiten und einen sichereren Betrieb ermöglichen, so das Unternehmen.

Auf welchen Energiegehalt die neuen LFP-Packs kommen, welche Reichweite sie im Cenntro Metro ermöglichen und wer der Lieferant der LFP-Zellen ist, gibt Cenntro in der Mitteilung aber nicht an. Die eigene Batterietochter Cennatic hatte Cenntro erst im August 2022 gegründet und seinerzeit eine rund 10.000 Quadratmeter große Produktionshalle in Monterrey, Mexiko, angemietet. Laut damaligen Angaben soll die Testproduktion im ersten Halbjahr 2023 anlaufen. In der aktuellen Mitteilung zur Montage der Batteriepacks gibt es keine weitere Aussage dazu.

„Durch die Herstellung unserer eigenen Batteriepakete hoffen wir, die Effizienz der Lieferkette zu steigern, die Belastbarkeit der Batterien zu verbessern und letztendlich eine bessere Kontrolle über eines der strategisch wichtigsten Elemente in unserer Lieferkette zu haben“, sagt Peter Wang, CEO von Cenntro.

cenntroauto.com