Nidec-Tochter entwickelt E-Motoren für Airbus

Nidec Leroy-Somer wurde von Airbus mit der Entwicklung von Elektromotoren für einen künftigen Wasserstoff-elektrischen Antrieb beauftragt. Die Prototypen sollen „sehr hohe Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Gewicht“ erfüllen.

Nidec Leroy-Somer ist ein zum japanischen E-Motoren-Hersteller Nidec gehörender französischer Antriebsentwickler, Leroy-Somer ist seit 2017 Teil der Nidec-Gruppe. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Airbus sollen zunächst Prototypen der Elektromotoren von Nidec Leroy-Somer auf speziellen Prüfständen am Boden getestet werden. Nach der anfänglichen Qualifizierung und Validierung wird eine zweite Phase der Flugtests durchgeführt.

Abgesehen von den „sehr hohen Anforderungen“ nennt Nidec in der Mitteilung keine näheren Details zu den geplanten Elektromotor-Prototypen. Welche Leistung und welches Gewicht die Antriebseinheiten erreichen sollen, ist somit nicht bekannt. Allerdings heißt es, dass das Forschungs- und Entwicklungsteam im französischen Angoulême gefordert sei, „bahnbrechende Technologien und Innovationen zu erforschen, um die Architektur des Flugzeugantriebssystems zu optimieren“. Die Anforderungen dürften also hoch sein.

Hintergrund der Kooperation ist die Bestrebung von Airbus, bis 2035 das erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug auf den Markt zu bringen. 2020 hatte Airbus drei Wasserstoff-Flugzeug-Studien vorgestellt, darunter aber auch modifizierte Gasturbinentriebwerke, in denen der Wasserstoff verbrannt werden sollte. Seither hat sich Airbus aber auf den Wasserstoff-elektrischen Antrieb fokussiert. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem ein Entwicklungsauftrag über für Luftfahrtanwendungen optimierte Brennstoffzellenstacks an EKPO vergeben, ein Wasserstoff-Zentrum in Großbritannien eröffnet (mit Fokus auf die Speichertechnik) und eine Kooperation mit Linde zur H2-Infrastruktur an Flughäfen geschlossen.

„Wir freuen uns, von Airbus ausgewählt worden zu sein, unser Knowhow bei hocheffizienten Elektromotoren zur Verfügung zu stellen und durch unsere innovativen F&E-Teams und Lösungen zu diesem ehrgeizigen umweltfreundlichen kommerziellen Luftfahrtprojekt beizutragen“, sagt Jean-Michel Condamin, Präsident der Division Commercial & Industrial Motors von Nidec Leroy-Somer. „Dieser wichtige Meilenstein für eine nachhaltigere Mobilität stellt uns vor mehrere Herausforderungen, denen wir uns verpflichtet fühlen, um der globalen Gemeinschaft zu dienen.“

nidec.com