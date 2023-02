Ford pausiert F-150-Produktion wegen möglichem Batterieproblem

Ford hat wegen eines möglichen Problems mit der Batterie die Produktion seines vollelektrischen Pickup-Trucks F-150 Lightning sowie die Auslieferungen neuer Fahrzeuge pausiert. Einen Verkaufsstopp gibt es derzeit aber nicht.

Laut einer Ford-Sprecherin wurde das potenzielle Batterieproblem im Rahmen von Qualitätsprüfungen vor der Auslieferung identifiziert. Zur Art des Problems macht Ford bislang keine Angaben. Es heißt aber, dass dem Unternehmen keine Vorfälle im Zusammenhang mit dem möglichen Problem bei Ford-eigenen Fahrzeugen und E-Pickups in Kundenhand bekannt sind.

Ein Verkaufsstopp wurde nicht erlassen. Alle bereits gebauten und bei Händlern befindlichen F-150 Lightning sind für die planmäßige Lieferung freigegeben. Sobald dieser Puffer aufgebraucht ist, werden die Auslieferungen zu einem späteren Zeitpunkt mangels Nachschub pausiert werden müssen.

Dass Ford noch keinen genauen Zeitplan kommuniziert, hat einen einfachen Grund: Das Engineering-Team sucht derzeit noch die genaue Ursache. „Es hängt davon ab, wie lange es dauern wird, die Ursachenanalyse durchzuführen“, sagte die Sprecherin zu dem fehlenden Zeitplan. Ab welchem Produktionsdatum die Fahrzeuge zurückgehalten werden, ist nicht bekannt.

Für den F-150 Lightning nutzt Ford Batteriezellen des südkoreanischen Herstellers SK On. Die Zellen für dieses Fahrzeug werden in der ersten SK-Batteriefabrik in Georgia produziert, aus dem zum Beispiel auch das VW-Werk in Tennessee für die US-Produktion des ID.4 beliefert wird. Da Ford aber keine weiteren Angaben zu dem möglichen Problem macht, ist unklar, ob die Ursache bei den Batteriezellen liegt oder in der Montage der zugelieferten Zellen zu einbaufertigen Batteriepacks. Ein Medienbericht aus Südkorea legt nahe, dass es sich tatsächlich um die Batteriezellen handeln könnte. „Wir untersuchen die Angelegenheit“, wird ein Sprecher von SK On von der „Korea Times“ zitiert.

Klar ist nur: Für das ohnehin in den USA gefragte Modell (Ford musste die geplante Produktionskapazität bereits mehrmals erhöhen) werden die Wartezeiten nun etwas länger – falls das Problem schnell behoben werden kann, vielleicht nur um wenige Tage. Aufgrund der hohen Nachfrage und der gestiegenen Einkaufspreise hatte Ford zudem mehrfach den Preis des F-150 Lightning erhöht – inzwischen kostet das Modell fast 39 Prozent mehr als zum Marktstart.

motorauthority.com, cbsnews.com, koreatimes.co.kr