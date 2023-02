KVG erhält drei Elektro-Kleinbusse von Mellor

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) erhält im März drei Exemplare des Mellor Sigma 7. Dabei handelt es sich um die kompakteste Busvariante des englischen Busherstellers Mellor – mit einer Länge von sieben Metern und einer Beförderungskapazität für bis zu 31 Fahrgäste.

Einer Mitteilung von Mellor zufolge sind die Kieler „das erste deutsche Busunternehmen, das neue Mellor-Sigma-Elektrobusse erhält“. Das bestellte Trio sei nach den neuesten Konstruktionsspezifikationen der KVG gebaut worden und werde nach seiner Auslieferung im März in den KVG-Fuhrpark integriert. Als Vermittler des Deals agiert Mellor ebenfalls in Kiel ansässiger Vertriebspartner Jebsen & Jessen.

Nach Angaben der Partner sollen die E-Kleinbusse auf einer Route eingesetzt werden, „die dafür bekannt ist, einige der engsten Straßen Kiels zu umfassen“. Dabei setzt die KVG nicht auf eine Fahrzeugkonfiguration mit maximaler Personenbeförderung (wie erwähnt bis zu 31 Personen), sondern auf Sigma-7-Exemplare, die 14 Fahrgästen und einem Rollstuhl Platz bieten.

Da die Temperaturen in der norddeutschen Stadt im Winter oft unter den Gefrierpunkt sinken können, seien alle Fahrzeuge zudem mit den Mellor-Kälteanpassungen ausgestattet worden, heißt es in der Herstellermitteilung weiter. Dazu gehöre der Einbau eines leistungsfähigeren HVAC-Systems und eines thermischen Vorklimatisierungssystems für die Batterie, um die Reichweite an kalten Tagen zu maximieren.

- ANZEIGE -

„Es ist eine Freude, mit JJ e-Mobility & KVG Kiel zusammenzuarbeiten, um den Sigma 7 nach Deutschland zu bringen – ein weiterer Meilenstein für die Marke Mellor, die international expandiert“, äußert Gustavo Marqueta, Group Business Development Director bei Mellor. „Der Anwendungsfall des Betreibers ist genau der Grund, warum es Sigma gibt – ein größengerechtes Design, das niedrige Gesamtbetriebskosten bietet, aber als reiner Elektrobus verpackt ist. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das die KVG in uns und unsere Sigma-Produktreihe gesetzt hat, und freuen uns darauf, die Busse im gebührenpflichtigen Einsatz zu sehen.“

Bei der von Mellor Ende 2021 präsentierten neuen Batterie-elektrischen Busfamilie Sigma handelt es sich um eine Midibus-Reihe, die den Bereich von sieben bis zwölf Meter Gesamtlänge abdeckt – insgesamt gibt es über 20 Varianten. Die Sigmas ergänzen bei dem englischen Hersteller die E-Busse der Orion-Baureihe. Dabei handelt es sich um einen 7,5 Meter langen Minibus, der auf dem Fiat Ducato basiert. Mit einer 92 kWh großen Batterie kommt der Mellor Orion bis zu 160 Kilometer weit. Das Fahrzeug ist in Varianten für 16 oder 23 Passagiere erhältlich, jeweils mit oder ohne Stellfläche und Rampe für Rollstühle oder andere Gefährte.

mellorbus.com, omnibus.news