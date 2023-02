EIB finanziert Schnelllader und H2-Tankstellen in Spanien und Griechenland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat zwei Darlehen für den Aufbau von Ladestationen und Wasserstofftankstellen in Griechenland und Spanien vergeben. Dabei geht es um insgesamt 80 Millionen Euro.

40 Millionen Euro über zehn Jahre erhält der griechische Ölkonzern Motor Oil, der den Aufbau von 3.000 Ladestationen sowie eine nicht konkretisierte Anzahl an Wasserstofftankstellen in ganz Griechenland plant. In dem Darlehen ist auch die gesamte Infrastruktur für das Wasserstoff-Geschäft enthalten, darunter ein Elektrolyseur für die Wasserstoffproduktion, Wasserstofftrailer, ein Einspeiseterminal zum Beladen der Trailer sowie die Wasserstofftankstellen selbst.

Details zu den rund 3.000 Ladestationen, die Motor Oil Hellas in Griechenland bauen will, gibt es noch nicht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gemacht, der größte Erzeuger erneuerbarer Energie in Griechenland zu werden.

„Der Markt für emissionsfreie Fahrzeuge, einschließlich Elektro- und Wasserstofffahrzeuge, befindet sich in Griechenland in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Durch die Finanzierung dieses innovativen Projekts, das sich durch Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet, wird die EIB die Umstellung des Straßenverkehrs auf Wasserstoff- und Elektromobilität und eine größere Nachhaltigkeit unterstützen und gleichzeitig ein Signal setzen, um weitere Finanzierungen von Geschäftsbanken für ähnliche Projekte anzuregen“, sagt Ioannis Kaltsas, Leiter des EIB-Finanzierungsteams für Griechenland und Zypern.

Weitere 40 Millionen Euro vergibt die EIB an das spanische Ladeinfrastruktur-Unternehmen Zunder. Dieses will wie berichtet bis 2025 über 4.000 ultraschnelle Ladepunkte in Südeuropa errichten.

Wie die EIB mitteilt, ist die Finanzierung zweckgebunden „für ein ultraschnelles Ladenetz für Elektrofahrzeuge mit Fokus auf das Transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T)“. Es werden also keine innerstädtischen HPC-Anlagen finanziert, der Fokus liegt auf dem Fernverkehr. Mit dem Darlehen sollen die Zunder-Pläne beschleunigt und die Anzahl der Projekte erhöht werden, die das Unternehmen im Rahmen seines Expansionsplans durchführen kann.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix betont: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Zunder an einem Projekt zur Förderung der Elektromobilität in Spanien mitzuwirken. Investitionen in Infrastrukturen, die die Elektromobilität erleichtern, werden den Weg für Elektrofahrzeuge ebnen und dazu beitragen, den Verkehr – einen der Sektoren mit den höchsten Treibhausgasemissionen – zu dekarbonisieren.“

