Ecobat baut dritte Li-Ion-Batterie-Recycling-Anlage in den USA

Der Batterie-Recycler Ecobat baut seine dritte Anlage für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und die erste in Nordamerika. Die neue Anlage in Casa Grande im US-Bundesstaat Arizona wird zunächst schätzungsweise 10.000 Tonnen recyceltes Material pro Jahr produzieren.

Laut der Mitteilung des Unternehmens ist geplant, die Kapazität später zu erweitern. Ecobat Casa Grande wird laut Unternehmensangaben Li-Ion-Batterien, die das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, durch Diagnose, Sortierung, Zerkleinerung und Materialtrennung recyceln, um eine konzentrierte schwarze Masse mit den wertvollen Materialien zu erzeugen. Das Recyling-Werk wird sich nahe einer bestehenden Ecobat-Anlage befinden, die seit 15 Jahren Anoden herstellt. Die Inbetriebnahme wird im dritten Quartal dieses Jahres erwartet.

Casa Grande ist in der eMobility-Welt auch als Standort des Fahrzeugwerks von Lucid Motors bekannt. Dort wird die E-Limousine Lucid Air gefertigt.

Die beiden bestehenden Recycling-Anlagen für Li-Ion-Batterien von Ecobat befinden sich in Deutschland und Großbritannien. Ecobat hatte 2021 die Promesa GmbH & Co. KG übernommen, einen Betreiber für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge mit Sitz im deutschen Hettstedt. Ecobat bezeichnet sich selbst als Recycling-Spezialist von Batterien aller Chemietypen, etwa auch bei Blei-Säure-Batterien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere weltweite Präsenz im Bereich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien mit einer neuen Anlage in Casa Grande, Arizona , ausbauen können“, sagte Marcus Randolph, CEO von Ecobat. „Diese Anlage stellt, wie unsere Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien in Deutschland und im Vereinigten Königreich, einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Ecobat dar, unser Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinggeschäft auf eine ähnliche Größenordnung wie unser weltweit führendes Blei-Batterie-Recyclinggeschäft aufzubauen.“

