First Mode rüstet Muldenkipper-Flotte von Anglo American um

Das US-Unternehmen First Mode wird für den Bergbaukonzern Anglo American in großem Umfang Diesel-betriebene Muldenkipper auf einen Brennstoffzellen-Batterie-Antrieb umrüsten. Dazu liefert Ballard Power Systems in einem ersten Schritt 30 Brennstoffzellen-Module mit einer Gesamtleistung von 3 Megawatt zu.

Jede Einheit kommt somit rechnerisch auf 100 kW. Die Brennstoffzellen-Module werden in einen Umrüstsatz für Muldenkipper integriert, den First Mode entwickelt hat und in Seattle herstellt. Es handelt sich um einen „kombinierten Brennstoffzellen-Batterie-Antrieb“ im Megawatt-Bereich, teilt das Unternehmen mit – und bei dieser oberflächlichen Beschreibung bleibt es in der aktuellen Mitteilung.

Hinweise auf Eckdaten des Umrüstsatzes namens nuGen liefert aber die Enthüllung eines 220 Tonnen schweren Prototyps im vergangenen Frühjahr. Er wurde von Anglo American seinerzeit als „weltweit größtes Wasserstoff-elektrisches Minenfahrzeug“ vorgestellt und kombinierte mehrere Brennstoffzellen im Umfang von 800 kW mit einem 1,2-MWh-Batteriepaket für eine Gesamtleistung von 2 MW. Für den E-Muldenkipper hatten Anglo American und First Mode mit Engie, Ballard und NPROXX zusammengearbeitet. Seinerzeit ergänzten die Entwickler, dass der Antrieb auch rekuperieren könne, womit gerade bei der Bergabfahrt in der Mine der externe Energiebedarf stark reduziert werden kann. Getestet wird das Fahrzeug seitdem in der Mogalakwena-Mine im Nordwesten Südafrikas.

Nun soll also die Umrüstung weiterer Muldenkipper in der Flotte von Anglo American erfolgen. First Mode hat vor diesem Hintergrund im Januar 2023 eine Vereinbarung mit dem Bergbau- und Rohstoffkonzern zur Umrüstung von über 400 Muldenkippern mit seiner nuGen-Lösung und zugehöriger Infrastruktur abgeschlossen. Dafür sind 15 Jahre vorgesehen. Wie viele Exemplare nun im ersten Schritt die Wasserstoff-Batterie-Lösung implementiert bekommen, bleibt unklar. Geht man davon aus, dass wie beim Prototypen-Fahrzeug 800-kW-Brennstoffzellen je Fahrzeugumrüstung verbaut werden, reichen die eingangs genannten Ballard-Module für drei bis vier Exemplare.

- ANZEIGE -

Tatsache ist, dass die umgerüsteten Muldenkipper auf einem öffentlich geförderten Testgelände von First Mode in Centralia im US-Bundesstaat Washington betrieben werden und rund 2.600 Tonnen Dieselkraftstoff pro Jahr einsparen sollen.

Die Verzahnung zwischen dem 2018 in Seattle gegründeten First Mode und Anglo American wird derweil noch enger. In dem oben genannten Vertrag mit einem geschätzten Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar ist neben der Umrüstung der gut 400 Muldenkipper und der Bereitstellung von Infrastruktur und Wasserstoff-Erzeugungsequipment auch vereinbart, dass Anglo American zum Mehrheitsaktionär von First Mode wird. Vor diesem Hintergrund pumpt Anglo American kraft Vertrag Eigenkapital in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in den Deal. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass der bisherige Präsident und CEO von First Mode, Chris Voorhees, in die Rolle des Chief Product & Technology Officer wechselt und die globale Produkt- und Technologieentwicklung des Unternehmens von Seattle aus beaufsichtigt. Als CEO übernimmt Julian Soles, Leiter der Technologieentwicklung von Anglo American – und zwar von der neuen Zentrale von First Mode in London aus.

ballard.com, firstmode.com