DPD stellt Pakete in Bregenz rein elektrisch zu

DPD Austria liefert Pakete in Bregenz nun zu 100 Prozent elektrisch aus. Vom DPD-Depot in Sulz starten Tag für Tag vier Elektro-Transporter – drei Mercedes Sprinter und ein Fiat Ducato – in die Vorarlberger Landeshauptstadt, um dort an Spitzentagen bis zu 1.000 Pakete zuzustellen.

Pro Tag legen die Elektro-Fahrzeuge rund 130 Kilometer zurück, wobei die einfache Strecke zwischen Sulz und Bregenz allein rund 30 Kilometer umfasst. Laut DPD ist eine Zwischenladung der Transporter in Bregenz trotzdem nicht nötig. Geladen werden die E-Fahrzeuge einer Unternehmensmitteilung zufolge ausschließlich im DPD-Depot in Sulz – und zwar vorerst mit „grünem“ Strom aus Wasserkraft. In naher Zukunft soll dann eine firmeneigene Photovoltaikanlage die notwendige Energie liefern.

„Wir sehen in der Zustellung der Pakete durch E-Fahrzeuge einen wichtigen Beitrag um CO2-Emissionen zu reduzieren. Zudem sind E-Autos ausgesprochen geräuscharm, bieten unseren Zusteller:innen einen besonderen Fahr-Komfort und unserem Fuhrparkmanagement weniger Wartungsaufwand“, äußert Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Austria. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1988 aktiv (damals APS-Austria Paket System) und stützt sich auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger.

DPD Austria beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter und verfügt über eine Transporterflotte aus 1.600 Fahrzeugen, die im Jahr 2022 rund 66 Millionen Pakete beförderten. Die Österreicher sind Teil der DPD-Gruppe, die je nach Markt bereits verschiedene Niveaus der Flotten-Elektrifzierung erreicht hat. Besonders ambitioniert sind die Pläne für Großbritannien. Dort strebt DPD bis Ende 2023 mit rund 5.000 Elektrofahrzeugen einen vollelektrischen Lieferservice für 30 Standorte an. Vor diesem Hintergrund bestellte DPD u.a. im Mai 2022 1.000 Ford E-Transit.

In Deutschland setzt DPD seit 2018 E-Fahrzeuge ein – zunächst erfolgte dies im Rahmen des Pilotprojektes ZUKUNFT.DE. Der jüngste Großauftrag war im Frühjahr 2022 die Bestellung von 150 eSprintern bei Mercedes-Benz Vans. Bereits 2020 kündigte DPD an, bis zum Jahr 2025 in 225 der größten europäischen Städte emissionsfreie und emissionsarme Lieferfahrzeuge einzusetzen. Diese Ankündigung ist allerdings bereits zweieinhalb Jahre alt – und möglicherweise überholt.

dpd.com