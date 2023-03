Indonesien schafft Anreize für eMobility-Investitionen

Indonesien wird ab dem 20. März staatliche Anreize bieten, um den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln und Investitionen von ausländischen Unternehmen anzuziehen. Um in den Genuss der Subventionen zu kommen, müssen Hersteller eigene Werke in dem Land haben.

Das berichtet Reuters unter Berufung auf offizielle Statements von zwei Kabinettsmitgliedern der indonesischen Regierung. Das Anreizprogramm soll Händlern und Herstellern zugute kommen und den Verkauf von 200.000 Elektromotorrädern, 35.900 Elektroautos und die Umrüstung von 50.000 Motorrädern mit Verbrennungsmotor auf E-Antrieb abecken. Die Höhe des Gesamtbudgets machte das Duo bei seiner Pressekonferenz nicht publik. Die Minister erwähnten aber, dass an Hersteller und Einzelhändler für jedes verkaufte neue Motorrad und für jedes in ein Elektrofahrrad umgewandelte Motorrad 7 Millionen Rupiah (umgerechnet 427 Euro) ausgezahlt werden sollen.

Um für die Subventionen berechtigt zu sein, müssen Unternehmen ein Werk in Indonesien haben und bestimmte lokale Anforderungen erfüllen. Laut Reuters will Indonesien inländische Produktionsanlagen für Elektrofahrzeuge anwerben, um seine reichen Nickelreserven bei der Batterieherstellung direkt vor Ort zu nutzen. Mit dem dortigen Nickel-Vorkommen liebäugeln unter anderem BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet, außerdem SK On, CATL und LG.

Und internationale Automobilhersteller? Tesla steht wie berichtet gerüchteweise kurz vor der Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens zur Errichtung einer Fabrik in Indonesien. Vor dem Hintergrund der von Tesla angekündigten neuen Fabrik in Mexiko äußerte Kabinettsminister Luhut Pandjaitan, dass er damit rechne, dass Tesla unabhängig von der Fabrik in Mexiko auch in Asien investieren werde. „Ob es Indonesien sein wird, werden wir sehen“, wird er zitiert.

Hyundai hat bereits vor einem Jahr sein erstes Fahrzeugwerk in Indonesien eröffnet. Dort wird auch der Ioniq 5 produziert. Hyundai arbeitet zudem wie berichtet mit LG Energy Solutions am Bau einer Batteriezellenfabrik in Indonesien. Auch Toyota strebt Milliarden-Investitionen in Indonesien an, um dort Hybrid- und Elektroautos zu bauen.

