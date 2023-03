eMobility update: Nio ET5 als Kombi auch in Europa / BYD Modelloffensive / 3 Tesla-Center in Bayern

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Mit den folgenden Top-Meldungen zur Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: BYD-Offensive bei Elektro-Nutzfahrzeugen ++ Drei neue Tesla-Center in Bayern ++ Nio bringt ET5 als Kombi nach Europa ++ Volvo baut Elektro-Lkw aus fossilfreiem Stahl ++ Und Kumpan Electric sucht 5 Millionen Euro ++

#1 – BYD: Modelloffensive bei E-Nutzfahrzeugen

BYD plant einen großen Vorstoß im Bereich der Batterie-elektrischen Nutzfahrzeuge. Der chinesische Hersteller will in den nächsten drei Jahren offenbar eine Reihe neuer Modelle in Märkten wie China, Europa und Japan einführen.

#2 – Drei neue Tesla-Center in Bayern

Tesla weitet sein Netz an Niederlassungen in Bayern noch einmal deutlich aus und hat mit den Tesla Centern in Augsburg, Ingolstadt und Fürth nun gleich drei neue Standorte an strategisch wichtigen Punkten eröffnet. Die neuen Tesla Center bieten Kunden und Interessenten zukünftig regionalen Zugang zu Werkstattbetrieb, Fahrzeugauslieferungen, Beratung, Kauf und Testfahrten.

#3 – Nio bringt ET5 auch als Kombi nach Europa

Kombi-Freunde aufgepasst: Nio bereitet die Einführung eines Kombi-Ablegers seiner Limousine ET5 vor. Das Elektroauto will der chinesische Hersteller in der hierzulande beliebten Form dann auch in Europa anbieten. Erste Bilder und Infos zur Kombi- bzw. Shooting-Brake-Version des ET5 kommen aus einem Zulassungsantrag bei den chinesischen Behörden.

#4 – Volvo: Elektro-Lkw aus fossilfreiem Stahl

Emissionsfrei angetriebene Lastwagen sind ein wichtiger Hebel für die Transportbranche, ihre Flotten sauberer zu machen und so in Summe unzählige Tonnen CO2 einzusparen. Doch zahlreiche Auto- und Lkw-Manager betonen, dass man nicht nur die Antriebe, sondern auch die Produktion sauberer gestalten müsse.

#5 – Insolvenz: Kumpan Electric sucht Geldgeber

Auf der Suche nach Geld ist derweil Kumpan Electric: Nachdem die hinter der Elektroroller-Marke stehende e-bility GmbH mit Sitz in Remagen im Landkreis Ahrweiler Insolvenz anmelden musste, ist das Unternehmen nun auf der Suche nach Investoren.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>