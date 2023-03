Ab Juli Pflicht: kontaktloses und eichrechtskonformes Bezahlen an Ladesäulen

Wer sein Elektrofahrzeug an einem Ladepunkt aufladen möchte, benötigt nach wie vor vielerorts entweder eine spezifische Ladekarte oder muss sich vorab beim jeweiligen Anbieter online registrieren. Hinzu kommt ein unübersichtlicher Dschungel an Ladetarifen und Gebühren, die sich je nach Mobilitätsanbieter stark unterscheiden.

Wirelane bietet bereits seit 2021 die Möglichkeit, den Ladevorgang mit NFC-fähigen Kredit- oder Debitkarten bzw. Girocards sowie Smartphone-Wallets wie Google- oder Apple-Pay zu bezahlen, so wie es die Bundesregierung in der Novelle der Ladesäulenverordnung ab Juli 2023 vorsieht. Das in München ansässige Unternehmen erhielt für die kontaktlose Zahlungsmethode der Light & Charge Produktfamilie die Baumusterprüfbescheinigung der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) sowie das Audit Zertifikat Modul D und kann somit seitdem kontaktloses Bezahlen an der Ladesäule eichrechtskonform anbieten.

Laut Novelle der Ladesäulenverordnung, die ab Juli 2023 in Kraft treten wird, muss in Zukunft an allen öffentlich zugänglichen Ladesäulen einfach, schnell und transparent mit Kredit- und Debitkarte bezahlt werden können. So werden auch Nutzer:innen, die kein Smartphone besitzen, jederzeit an diesen Ladesäulen Strom laden und bezahlen können. Zugleich werde so auch das grenzüberschreitende Laden und Bezahlen an Ladesäulen ermöglicht, denn die Kreditkarte sei überall einsetzbar, so die Novelle.







Wirelane erfüllt bereits heute die Anforderungen von morgen

„Kunden und Kundinnen müssen sich vor Ort weder registrieren noch Daten angeben oder Bildschirme abfotografieren. Wir sorgen für vollständige Preistransparenz und vermeiden versteckte Kosten auf geladene kWh oder komplizierte Abrechnungssysteme für die Nutzer und Nutzerinnen. Unser standardisiertes und reguliertes Bezahlverfahren am Kartenterminal sorgt zudem für ein Höchstmaß an Zahlungssicherheit. ‚Charge. Pay. Done.‘ – einfacher kann ein Ladevorgang nicht gestaltet werden“, so Constantin Schwaab, CEO Wirelane.

Als Full Service Provider im Bereich Ladeinfrastruktur, vor allem für die Bereiche Hotellerie und Real Estate, steht Wirelane für eine neue Generation intelligenter Ladelösungen. Durch das Zusammenspiel von zukunftsorientierten, eichrechtskonformen Ladesäulen, innovativer Betriebssoftware sowie attraktiven Installations- und Betriebsdienstleistungen bietet Wirelane seinen Kund:innen ein modernes Gesamtpaket für öffentliches, transaktionsbasiertes Laden.

Charging as a Service

Mit dem Wirelane Angebot ‚Charging-as-a-Service‘ unterstützt der Full Service Provider seine Kunden und Kundinnen auf einfachste Weise bei der Errichtung, dem Betrieb, der Wartung und der Vermarktung von Ladeinfrastruktur – Wirelane fungiert als Charge Point Operator. Über einen langfristigen Gestattungsvertrag erhält Wirelane die Erlaubnis an einem Standort Ladeinfrastruktur zu betreiben und kümmert sich dabei um alles, von der Erschließung des Standorts bis zur Abrechnung und regelmäßigen Wartung. Für Kund:innen fallen weder Kosten noch operativer Aufwand an.

