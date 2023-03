eMobility update: Berliner Polizei nutzt E-Roller / BMW und VW senken Preise / Probleme bei Nissan

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität! Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns heute: Fallende E-Auto-Preise in China ++ Nissan hat Probleme beim Ariya ++ Berliner Polizei fährt auf E-Roller ab ++ Xpeng stellt P7-Facelift vor ++ Und Hyundai-Kia plant wohl E-Auto mit LFP-Akku ++

#1 – BMW und VW senken E-Auto-Preise in China

VW und BMW haben die Preise ihrer Elektroautos in China deutlich gesenkt. Bei VW fallen die Preissenkungen je nach Joint-Venture-Partner unterschiedlich aus, bei BMW geht es vor allem um den elektrischen 3er. VW bietet seine MEB-Elektroautos in China bekanntlich mit zwei unterschiedlichen Partnern an.

#2 – Nissan: Probleme bremsen Ariya-Fertigung

Die Produktion des rein elektrischen Nissan Ariya in Japan läuft offenbar mindestens ein Drittel unter Plan. Dabei geht es wohl nicht nur um die Halbleiter-Versorgung, sondern vor allem um Probleme mit der Fertigung selbst. Nissan produziert den Ariya in seinem Werk in Tochigi in der Nähe von Tokio.

#3 – Berliner Polizei nutzt E-Roller von BMW

Die Berliner Polizei hat ihre Motorradstaffel um den vollelektrischen BMW CE 04 erweitert. Vier Exemplare des E-Rollers wurden künftig an die Ordnungshüter übergeben. Der Einsatz kommt grundsätzlich nicht überraschend, da die Motorradsparte von BMW mit ihrem Werk in Berlin-Spandau traditionell eine enge Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei unterhält.

#4 – Xpeng stellt P7-Facelift namens P7i vor

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng rückt das Facelift seiner Limousine P7 ins Rampenlicht. Das Modell wird auch in Europa angeboten. Die Neuauflage heißt Xpeng P7i und ist in China ab sofort bestellbar. Die Auslieferungen sollen ebenfalls noch diesen Monat beginnen.

#5 – Hyundai-Kia bringt E-Auto mit LFP-Akku

Der koreanische Autokonzern Hyundai will laut einem Medienbericht in diesem Jahr erstmals ein Elektromodell mit LFP-Batterien auf den Markt bringen. Konkret geht es um die zweite Generation des Minivans Kia Ray EV.

