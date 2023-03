Auch BMW und Volkswagen senken E-Auto-Preise in China

VW und BMW haben die Preise ihrer Elektroautos in China deutlich gesenkt. Bei VW fallen die Preissenkungen je nach Joint-Venture-Partner unterschiedlich aus, bei BMW geht es vor allem um die Elektrolimousine i3, die bis zu 100.000 Yuan günstiger geworden ist.

VW bietet seine MEB-Elektroautos in China bekanntlich mit zwei unterschiedlichen Partnern an. Das Joint Venture FAW-Volkswagen bedient den Norden des Landes und vertreibt dort etwa die Modelle ID.4 Crozz und ID.6 Crozz. Beide Modelle werden nun mit bis zu 40.000 Yuan Rabatt angeboten, wie aus einer von FAW-VW am Wochenende auf WeChat veröffentlichten Grafik hervorgeht. Dort heißt es zwar, dass die Angebote mit dem Nachlass über umgerechnet 5.400 Euro zeitlich begrenzt sind – wie lange die Rabattaktion läuft, wird dort aber nicht genannt. Offiziell wird mit dem Angebot der zweite Jahrestag der ID.-Modelleinführung in China gefeiert.

Der ID.4 Crozz startet somit zu Preisen ab 174.900 Yuan. Der größere ID.6 Crozz war bisher ab 258.900 Yuan erhältlich, der Preis sinkt nun also auf 218.900 Yuan. Zusätzlich zu dem Preisnachlass bietet FAW-Volkswagen seinen Kunden noch ein kostenloses Campig-Kit, das bisher für 4.900 Yuan (662 Euro) verkauft wurde.

Bei SAIC-Volkswagen im Süden Chinas sinken die Preise für den ID.4 X, ID.6 X und ID.3 um bis zu 30.000 Yuan. Allerdings können die Kunden dort andere Vorteile im Wert von bis zu 10.000 Yuan in den Geschäften vor Ort erhalten, wie etwa die „CN EV Post“ schreibt. Damit würde sich auch bei SAIC-VW der Kundenvorteil auf bis zu 40.000 Yuan summieren. Der ID.4 wird im Rahmen der Aktion zu Preisen ab 165.888 Yuan angeboten und somit nur minimal teurer als der ID.3, der ab 162.888 Yuan vertrieben wird. Der ID.6 X startet bei 229.888 Yuan.

Noch höher fallen den Berichten zufolge die Preisnachlässe bei einem anderen deutschen Autobauer aus: BMW-Händler bieten die E-Limousine i3 jetzt sogar um über 100.000 Yuan (ca. 13.500 Euro) günstiger an als bisher. Zudem gibt es nicht bestätigte Gerüchte, wonach Kunden, die das Auto bar bezahlen, weitere Nachlässe erhalten sollen – womit der tatsächliche Preis auf weniger als die Hälfte des Original-Verkaufspreises sinke.

Wie das chinesische Portal „Cailian“ schreibt, wird der BMW i3 eDrive 35L statt für 353.900 Yuan noch für 248.000 Yuan verkauft. Weitere 6.000 Yuan Nachlass soll es laut den Quellen bei einer Inzahlungnahme des alten Fahrzeugs geben. Bereits im November gab es Berichte, wonach chinesische Händler sechsstellige Rabatte auf den China-i3 gewährten.

Initiator für die jüngste Welle an Preissenkungen für Elektroautos war zu Beginn dieses Jahres Tesla. Mit Xpeng zog auch ein rein chinesischer Hersteller wenig später nach. Seitdem haben zahlreiche ausländische Autobauer ihre E-Autos-Preise in China gesenkt, darunter Toyota für den bZ4X, Nissan für den Ariya und Ford für den Mustang Mach-E.

