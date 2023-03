Evergrande-Tochter NEVS entlässt fast alle Mitarbeitenden

Bei National Electric Vehicle Sweden (NEVS), der schwedischen Elektroauto-Tochter des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, drohen die Lichter auszugehen. NEVS entlässt 320 seiner 340 Mitarbeitenden.

Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine Kosten senken, Lieferantenschulden begleichen und eine Insolvenz abwenden. In einer Mitteilung bezeichnet das Unternehmen die Maßnahme als „Winterschlaf“ für die ehemalige Saab-Fabrik in Trollhättan. Offenbar hat das Management noch eine gewisse Hoffnung, mit den verbleibenden 20 Mitarbeitenden eine Zukunft für das Werk zu finden, um dieses wieder aus dem „Winterschlaf“ zu holen.

Nach der endgültigen Saab-Insolvenz 2011 wurde ein Jahr später National Electric Vehicle Sweden gegründet und übernahm die Anlage in Trollhättan – bereits damals mit Hilfe chinesischer Investoren. Die Produktion in Trollhättan lief aufgrund diverser Finanzprobleme nur kurzzeitig wieder. 2019 übernahm dann das chinesische Immobilien-Unternehmen Evergrande mit seinen E-Auto-Ambitionen die Mehrheit an NEVS.

In Deutschland wurde NEVS als zwischenzeitlicher Produktionspartner für den Sion von Sono Motors bekannt. Doch auch hier ist es nicht zu einer finalen Produktionsvereinbarung gekommen, Sono wollte den Sion später bei Valmet Automotive in Finnland bauen lassen – doch das Projekt wurde inzwischen bekanntlich eingestellt.

Zurück zu NEVS: Seitdem Evergrande seinerseits in finanzielle Schieflage geriet, war NEVS wieder auf Eigentümer-Suche – also seit Oktober 2021. Damals gab der damalige NEVS-Chef Stefan Tilk an, in Gesprächen mit mehreren Investoren zu sein. Die Lage sei aber noch nicht existenzbedrohend.

Zu einem Verkauf ist es aber nicht gekommen. „Unsere Entscheidung kommt, nachdem unsere Eigentümer, Evergrande, und unsere potenziellen Investoren die Verhandlungen gemäß unserem Vertrag nicht abschließen konnten“, sagt nun Interims-CEO Nina Selander.

Laut der Mitteilung gibt Evergrande der Tochter NEVS übrigens eine „neue Geschäftsausrichtung“. Worin das neue Geschäft bestehen soll, wird aber nicht genannt.

