Neta baut E-Auto-Werk in Thailand

Die chinesische Elektroauto-Marke Neta von Hozon Auto hat mit dem Bau ihrer ersten Produktionsstätte außerhalb Chinas begonnen. Diese entsteht in der thailändischen Hauptstadt Bangkok und soll Ende Januar 2024 in Betrieb genommen werden.

Das Werk wird Neta nach eigenen Angaben als wichtiger Standort für die Herstellung und den Export von E-Autos mit Rechtslenkung in die ASEAN-Staaten dienen. Angaben zur Produktionskapazität macht Neta nicht.

Für den Betrieb des Werks hat Neta zudem eine Kooperationsvereinbarung mit dem thailändischen Unternehmen Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC) geschlossen. Das Werk soll aus drei großen Anlagen bestehen, dem Karosserierohbau, der Lackiererei und der Endmontage. Alle Bereiche sollen über „ein optimiertes Anlagendesign und innovative Prozesstechnologien verfügen, die auf dem Konzept schlanker und intelligenter Fertigung basiert“, wie Neta mitteilt. Das soll Ressourcen sparen sowie Qualität und Effizienz steigern.

Welche Modelle Neta in dem neuen Werk in Bangkok bauen will, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Derzeit bieten die Chinesen in Thailand den Neta V an, ein 4,07 Meter langes E-SUV. In China wird das kompakte Stadt-SUV zu Preisen von umgerechnet weniger als 10.000 Euro verkauft. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Neta auch die Skateboard-Plattform von Anteilseigner CATL nutzen wird – ob das in China oder in Thailand der Fall sein wird, ist aber nicht bekannt.

Nach Angaben von CEO Zhang Yong will Neta mit dem Bau mehrerer E-Auto-Produktionsstätten gleichzeitig beginnen und so seine Globalisierung vorantreiben. Geplant sei, weitere Länder im Nahen Osten, in der EU und in anderen Regionen zu erschließen. „Wir werden mit dem Bau mehrerer intelligenter EV-Produktionsstätten von Weltklasse gleichzeitig und so unsere Kapazitäten erweitern, was beginnen unsere Globalisierung vorantreibt“, sagt Zhang Yong. Details zu dem angedeuteten Europa-Standort nannte der Neta-Chef aber nicht.

Mit dem Bauvorhaben in Thailand ist Neta nicht alleine. Auch BYD hat gerade mit dem Bau eines Elektroauto-Werks in Thailand begonnen. Weitere E-Auto-Produktionsstätten in Thailand werden von Horizon Plus, einem Joint Venture des taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn mit dem thailändischen Energieunternehmen PTT, sowie von Aiways errichtet.

