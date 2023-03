Lithium de France nimmt 44 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierung ein

Bei der Gewinnung von Lithium für E-Auto-Batterien aus geothermischer Sole bekommt Vulcan Energy Resources Konkurrenz aus Frankreich. Das im Oktober 2020 gegründete Unternehmen Lithium de France mit Hauptsitz Bischwiller im Elsass hat den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 44 Millionen Euro bekanntgegeben.

Lithium de France will geothermisches Lithium insbesondere für den Automobilsektor und Erdwärme für Kommunen gewinnen. Erste Explorationsarbeiten hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen. Nun will Lithium de France den eigenen Angaben zufolge weiter investieren und seine Kapazitäten zur Gewinnung von Erdwärme und Lithium ausbauen. Zahlen und Zeitpläne zu diesem Ausbau werden aber nicht genannt.

Insgesamt konnte Lithium de France bisher 52 Millionen Euro einnehmen – bis zum Abschluss der Serie-B-Finanzierung waren es also acht Millionen Euro. Für die nun anstehende und deutlich kapitalaufwändigere Phase hat sich das Unternehmen die Gelder internationaler Investoren gesichert. Zu diesen gehören der französische Konzern Arverne Group, der die Mehrheit an Lithium de France hält, sowie Equinor Ventures und als neuer Investor der norwegische Aluminiumhersteller Hydro, der auch am Batteriematerial-Unternehmen Vianode beteiligt ist. Equinor hatte sich bei der Serie-A-Finanzierung im November 2021 erstmals an Lithium de France beteiligt.

Pierre Brossollet, Präsident von Lithium de France, bezeichnet die Serie-B-Finanzierung als einen „entscheidenden und strukturierenden Schritt für die Entwicklung von Lithium de France“. CEO Guillaume Borrel ergänzt: „Das geothermische Wasser des französischen Untergrunds ist eine saubere und unerschöpfliche Ressource für die geothermische Wärme für die lokale Nutzung und ermöglicht die Gewinnung von Lithium, dessen Potenzial in der Region Bas-Rhin und die Bedeutung des Bedarfs in Frankreich und ganz Europa bekannt sind.“

Allerdings ist Lithium de France mit den Vorhaben im Elsass nicht alleine: Der deutsch-australische Lithium-Förderer Vulcan Energy Resources hatte im vergangenen Herbst für die Erschließung von Explorationsgebieten im Elsass eine französische Tochter gegründet. Der Fokus von Vulcan Energy liegt derzeit aber auf der deutschen Seite im Oberrheingraben.

lithiumdefrance.earth (PDF)