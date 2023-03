Neuer Investor bei eRockit

Das indische Elektromobilitätsunternehmen Motovolt ist beim Brandenburger E-Leichtkraftradhersteller eRockit eingestiegen und investiert in einem ersten Schritt im Rahmen von Kapitalerhöhungen eine Million Euro. Zudem werden weitere Investments in Aussicht gestellt – für eine Produktion in Indien.

Das nun bereits erfolgte Investment über eine Million Euro stärke die Produktentwicklung und Produktion des Zweiradherstellers am Standort Hennigsdorf bei Berlin, wie eRockit selbst mitteilt. Motovolt plant demnach über dieses Engagement hinaus „weitere substantielle Investitionen“. So sollen bis zu zehn Millionen Euro für die Internationalisierung der Fahrzeugproduktion von eRockit in Indien investiert werden. Nähere Angaben hierzu, etwa einen Standort der möglichen Indien-Produktion oder einen Zeitplan, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

eRockit stellt bekanntlich ein pedalgetriebenes Elektromotorrad her. Das wie das Unternehmen eRockit genannte Zweirad soll sich „intuitiv wie ein Fahrrad“ bedienen lassen, verfügt aber über die Beschleunigung eines kleines Motorrads. Die eRockit wird als Leichtkraftrad der Klasse L3e zugelassen.

eRockit ist wie berichtet seit Ende 2021 eine Aktiengesellschaft, an der sich Motovolt nun beteiligt hat. Die eRockit AG hält 100 Prozent der Anteile an der eRockit Systems GmbH in Hennigsdorf bei Berlin, die Produktion und Entwicklung des E-Zweirads verantwortet.

„Ich freue mich, mit Motovolt einen starken Aktionär im Unternehmen zu haben“, sagt eRockit-Vorstand Andreas Zurwehme. „Das Investment beschleunigt die Expansionspläne von eRockit als Fahrzeughersteller und Technologieanbieter. Außerdem ist es ein starkes Signal für unsere Aktie, die derzeit noch öffentlich angeboten wird.“

Motovolt wurde 2018 von Tushar Choudhary in Kolkata gegründet und zählt laut der eRockit-Mitteilung „zu den führenden Elektromobilitätsunternehmen Indiens“. „eRockit ist ein großartiges Mobilitätskonzept, das mit Innovation und Qualität auf ganzer Linie überzeugt. Wir möchten eRockit gemeinsam zu einem weltweiten Erfolg führen und mit dieser herausragenden Technologieplattform das Leben der Menschen zum Positiven verändern“, sagt Choudhary.

erockit.de