BMDV fördert über weitere 1.000 E-Busse

Das Bundesverkehrsministerium hat Förderurkunden über insgesamt 270 Millionen Euro für rund 1.000 weitere Elektrobusse und die dazugehörige Infrastruktur an mehr als 50 Verkehrsunternehmen übergeben.

Die Übergabe fand auf der VDV-E-Bus-Konferenz in dieser Woche in Berlin statt. Zur genauen Anzahl der geförderten E-Busse und Verkehrsunternehmen gibt es aber leicht abweichende Angaben: In der Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums ist von „etwa 1.000 Fahrzeugen“ bei 52 Busunternehmen die Rede, der VDV schreibt in seiner Mitteilung konkret von 1.033 E-Bussen, die von 59 Verkehrsunternehmen eingesetzt werden sollen.

Eine Auflistung, an welche Unternehmen das Geld geht, wurde bislang nicht veröffentlicht. Auch die Verteilung auf die Antriebsarten ist noch nicht bekannt, denn es werden verschiedene Busse mit alternativen Antrieben gefördert. In der Vergangenheit handelte es sich zwar überwiegend und Batterie-elektrische Busse, es wurde aber auch die Anschaffung und Infrastruktur von Bussen mit Brennstoffzelle oder Oberleitung unterstützt.Auch Gas zählt offiziell zu den alternativen Antrieben.

Es handelt sich dabei um die inzwischen dritte Förderrunde im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“. Insgesamt fördert das BMDV nach eigenen Angaben mit den bisherigen Förderaufrufen 4.200 Elektro-Busse. Laut einer Mitteilung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind für 2023 und 2024 weitere Förderrunden geplant. „Pro Förderaufruf könnten wir dann mit 500 weiteren E-Bussen rechnen“, so VDV-Vizepräsident Werner Overkamp.

Im vergangenen Jahr hatte das BMDV in zwei Schüben Förderbescheide für E-Busse ausgestellt. Im April 2022 wurden Bescheide für 1.600 elektrisch angetriebene Busse übergeben, in einer weiteren Runde im Juli erhielten 41 Busbetreiber Zusagen für die Förderung von weiteren rund 1.200 E-Bussen.

Der Blick in die Statistik zeigt: Im vergangenen Jahr hat die Anzahl der zugelassenen E-Busse um sieben Prozent zugelegt – aufgrund der Lieferzeiten sind darin wohl kaum Fahrzeuge aus den 2022 übergebenen Förderbescheiden enthalten. Diese dürften vor allem 2023 und 2024 auf die Straßen kommen. Die Marke von 632 neuen E-Bussen im Jahr 2022 dürfte also übertroffen werden. Darauf deuten auch kürzlich getätigte Großbestellungen hin: So haben die BVG und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein im März jeweils 350 Elektro-Busse geordert.

- ANZEIGE -

„Das Programm ist enorm nachgefragt – das freut mich sehr und zeigt, dass die Verkehrsunternehmen auf moderne und klimafreundliche Busse setzen“, sagt Verkehrsminister Volker Wissing. „Um das Klima zu schonen, den Schadstoffausstoß zu senken und Lärm zu reduzieren, werden wir weiterhin gezielte Anreize für die Erneuerung der Busflotten setzen.“

Auch VDV-Vizepräsident Overkamp bezeichnete die Förderung als „unverzichtbar“. „Kaum eine Förderung ist zielgerichteter und treibt die Entwicklung im gesamten Verkehrssektor so effektiv voran wie dieses Förderprogramm des Bundes“, so Overkamp. „Das ist ein ausgesprochen wichtiger Schritt nach vorn für die vielen Unternehmen, die jetzt vor Ort in die Elektromobilität beim Bus einsteigen oder diese weiter ausbauen, um damit künftig lokal komplett emissionsfrei unterwegs zu sein.“

bmdv.bund.de, vdv.de