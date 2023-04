CaetanoBus baut bis zu 60 H2-Busse für Straßburg

Der Straßburger ÖPNV-Betreiber CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) hat mit dem portugiesischen Bushersteller CaetanoBus einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 60 Wasserstoffbussen in den nächsten fünf Jahren abgeschlossen.

In einer uns per E-Mail vorliegenden Pressenotiz teilt CaetanoBus mit, dass man nach einer „internationalen und anspruchsvollen Ausschreibung“ den Zuschlag erhalten habe und dass es sich „um den größten Rahmenvertrag für wasserstoffbetriebene Elektrobusse handelt, der jemals in Frankreich mit einem einzigen Busunternehmen abgeschlossen wurde“. Zum Einsatz kommen sollen bis zu 60 Exemplare des H2.City Gold, der ab 2024 mit der neuesten Generation des Brennstoffzellen-Systems von Toyota ausgerüstet wird.

Ab wann erste Wasserstoffbusse in Straßburg ankommen könnten, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Ebenso wenig das Investitionsvolumen, der genaue Einsatzort der Busse innerhalb der Stadt oder begleitende Tankinfrastruktur-Vorhaben. Bisher setzte CTS bei der Anschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben vor allem auf Batterie-elektrische Fahrzeuge: 2019 erfolgte eine Bestellung bei Alstom, 2020 bei Irizar.

Der H2.City Gold ist ein leichter Standard-Niederflurbus mit Aluminiumkarosserie. Das BZ-System der neuen Generation wird eine Leistung von 70 kW bieten und mit einer 44 kWh großen LTO-Batterie und einem Antriebsstrang mit 180 kW Spitzenleistung kombiniert. Als Reichweite gibt CaetanoBus über 500 Kilometer an.

„Wir freuen uns, am Ausbau der Wasserstoffflotten in Europa mitzuwirken, um die Dekarbonisierungsziele zu unterstützen und künftigen Generationen zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen. Wasserstoffmobilität ist entscheidend für die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs, und wir setzen uns sehr dafür ein, diese Technologie jetzt der Stadt Straßburg und in Zukunft weiteren französischen Städten zur Verfügung zu stellen“, äußert Nuno Lago de Carvalho, Chief Commercial Officer von CaetanoBus.

- ANZEIGE -

Der französische Markt für Wasserstoffbusse hat sich aus Sicht des Herstellers in letzter Zeit stark entwickelt. Exemplare des H2.City Gold seien bereits seit 2022 bei der RATP in La Roche-Sur-Yon im Einsatz. Die Stadt Les Sables d’Olonne erhält in Kürze ebenfalls ein Duo. Ende 2022 wurde das BZ-Modell zudem in den Katalog der „Centrale d’Achat du Transport Public (CATP)“ aufgenommen, einer Art Zentralorgan zum Einkauf von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Außerhalb Frankreichs hat CaetanoBus in den vergangenen Wochen auch große H2-Bus-Rahmenvereinbarungen mit der Deutschen Bahn (bis zu 60 Exemplare) und mit EMT Madrid (zehn Exemplare) abgeschlossen. Mit dem neuen französischen Auftrag von CTS sei man nun „der europäische Bushersteller mit dem größten

Auftragsbestand für wasserstoffbetriebene Elektrobusse“, teilen die Portugiesen mit.

Quelle: Infos per E-Mail