EMT Madrid ordert erste BZ-Busse bei CaetanoBus

Der ÖPNV-Betreiber EMT Madrid hat seine ersten Brennstoffzellen-Busse geordert. Ein Auftrag über zehn Exemplare ging an den portugiesischen Hersteller CaetanoBus. Die Busse des Modells H2.City Gold sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 nach Madrid geliefert werden.

EMT Madrid hat bereits zahlreiche Batterie-elektrische Busse in seiner Flotte, wie berichtet wurde bereits vor mehr als einem Jahr die 16. Buslinie in der spanischen Hauptstadt auf Batterie-elektrische Fahrzeuge umgestellt. Der ÖPNV-Betreiber setzt unter anderem E-Busse von Irizar, Solaris und BYD ein.

Im kommenden Jahr werden gemäß der nun getätigten Bestellung die ersten Brennstoffzellen-Busse im Linienbetrieb durch Madrid rollen. Beim H2.City Gold handelt es sich um den bekannten Zwölf-Meter-Niederflurbus des portugiesischen Herstellers, der mit der neuen Generation von Toyota-Brennstoffzellenstacks betrieben wird. Diese leisten 70 kW. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff können die Fahrzeuge zwischen 350 (Winter) und 550 (Sommer) Kilometer weit fahren.

Bisher gibt es nur einen LinkedIn-Post und eine per Mail versendete Pressemitteilung von CaetanoBus zu dem Auftrag. EMT Madrid hat sich noch nicht geäußert. Wie die Fahrzeuge betankt und auf welchen Linien sie eingesetzt werden sollen, ist somit noch nicht bekannt.

Nuno Lago de Carvalho, Chief Commercial Officer von CaetanoBus, betont: „Spanien ist ein Schlüsselmarkt für CaetanoBus, und wir freuen uns sehr, dass wir mit der Lieferung von mehr als zehn Einheiten unseres H2.City Gold an ein weiteres wichtiges öffentliches Verkehrsunternehmen wie EMT Madrid Marktführer werden. Wasserstoffmobilität ist der Schlüssel zur Dekarbonisierung großer Busflotten und entscheidend für den nachhaltigen Kampf gegen den Klimawandel.“

CaetanoBus bietet den City Gold zwar auch in einer Batterie-elektrischen Version an, in Europa bekannt sich aber vor allem die Brennstoffzellen-Busse, die seit 2021 im Zuge der Toyota-Kooperation auch das Markenemblem der Japaner tragen. Vom H2.City Gold hat CaetanoBus laut der Mitteilung bereits über 115 Einheiten in Europa verkauft, darunter auch nach Deutschland. ESWE Verkehr, der ÖPNV-Betreiber in Wiesbaden, hat aber inzwischen schon wieder angekündigt, die Wasserstoff-Busse aus der Flotte zu nehmen.

