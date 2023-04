Kuka baut Batteriesystem-Produktionsanlage für Valmet

Für den Automobilzulieferer Valmet Automotive konzeptioniert Kuka eine CO2-neutrale Montageanlage für Batteriesysteme im westfinnischen Uusikaupunki. Mit dem Großauftrag für Kuka investiert Valmet Automotive umfassend in die nachhaltige Produktion von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge.

Der Produktionsstart der modernen Anlage ist für das zweiten Halbjahr 2023 geplant. Neben Robotern für das Prozesshandling installiert der Augsburger Automatisierungsspezialist auch Rührreibschweißanlagen und Equipment für End-of-Line-Tests.

Der finnische Auftragsfertiger hatte im Dezember 2020 angekündigt, nach seinem Werk Salo auch in Uusikaupunki eine Anlage zur Massenproduktion von Batteriesystemen einzurichten. Inzwischen liegen drei Großaufträge internationaler Autobauer für Batteriesysteme aus Uusikaupunki vor. Erst im Februar 2023 ist die Batteriemontage an einem weiteren Standort in Deutschland, konkret in Kirchardt bei Heilbronn, in Betrieb gegangen. Uusikaupunki ist hauptsächlich ein Fahrzeugwerk, dort werden unter anderem Mercedes-Modelle im Auftrag gebaut. Aber auch der Lightyear 0 wurde dort für sehr kurze Zeit gefertigt.

„Um diese moderne Battery-Anlage zu planen und zu integrieren, nutzen wir nicht nur unsere Erfahrung in der Batteriemontage, sondern auch Kukas breites Leistungsportfolio“, sagt Gerald Mies, CEO der Kuka Systems GmbH. „Dem Kunden alles aus einer Hand bieten zu können, war ein ausschlaggebender Aspekt bei der Vergabe des Großauftrags. Ein weiteres entscheidendes Kriterium war das Thema Energieverbrauch.“

Auch Jyrki Nurmi, Senior Vice President der Electric Vehicle Systems bei Valmet Automotive, unterstreicht die Vorzüge der Partnerschaft: „Valmet Automotive ist bestrebt, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten und Nachhaltigkeit schon von Beginn an in allen Tätigkeiten zu fördern. Mit Kuka Systems haben wir einen Partner, der unsere Herausforderungen gemeinsam mit uns angeht.“

kuka.com