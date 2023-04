S.A.F.E. überschreitet Marke von 100 Vereinsmitgliedern

Der Verein S.A.F.E. (Software Alliance for E-mobility) hat die Marke von 100 Mitgliedern geknackt. Sieben neue Mitglieder kamen seit Anfang 2023 hinzu. Der Fokus der Vereinsarbeit liegt auf einer Transparenzsoftware, die S.A.F.E. zur Durchführung eichrechtskonformer Ladevorgänge bereitstellt.

Das Interesse am deutschen Markt sei sehr groß, sodass zunehmend auch Unternehmen aus dem Ausland in der Mitgliedschaft zu finden sind, teilt der Verein mit. Vor knapp fünf Jahren entstand er aus einer Initiative von

Unternehmen, die eine gemeinsame Transparenzsoftware für das Eichrecht vertreiben und stetig weiterentwickeln wollten. Heute erarbeitet der Verein in seinen Arbeitsgruppen fortlaufend Lösungen zu aktuellen

regulatorischen Herausforderungen.

„Der Umgang mit den Anforderungen des Eichrechts und die Bereitstellung der Transparenzsoftware sollte nie ein Wettbewerbsvorteil einzelner Unternehmen sein“, so Hauke Hinrichs, CEO von Smatrics und Vorsitzender des S.A.F.E. e.V. „Dass wir mittlerweile über 100 Mitglieder gewinnen konnten, die die einheitliche Transparenzsoftware des S.A.F.E. e.V. zur Erfüllung der eichrechtlichen Vorgaben nutzen, ist eine echte Erfolgsgeschichte, sowohl für den Verein, unsere Mitgliedsunternehmen und den Verbraucher.“

Zu den aktuellen Herausforderungen zählen unter anderem die Weiterentwicklung des Open Charge Metering Protocols (OCMF), einer lastenfreien Transparenzsoftware oder die offene Einbindung des Payment Terminals in die eichrechtskonforme Abwicklung, die allen Mitgliedern ohne weitere Kosten zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Für „in Kürze“ kündigt der S.A.F.E. e.V zudem an, der Physikalisch Technischen Prüfanstalt des Bundes eine neue Version seiner Transparenzsoftware zur Zertifizierung vorlegen zu wollen. Dies sei „ein wichtiger Meilenstein zur Schaffung von Rechtsicherheit gegenüber Patenrechtsforderungen der Compleo Charging Solutions AG, gegen die der S.A.F.E. e.V. bereits seit Ende letzten Jahres mit einer Nichtigkeitsklage vorgeht“, teilt der Verein mit. Alle Details zu dem Konflikt in der Branche können Sie hier nachlesen.

Unterdessen soll der Mitgliederkreis weiter wachsen, gerade im internationalen Umfeld. „Das Interesse an unserer Lösung zum Verbraucherschutz ist auch in anderen Ländern gefragt, wenn auch nicht mit allen Anforderungen des Eichrechts. Jeder Mitstreiter, der sich für eine praktikable Umsetzung des Eichrechts einsetzen möchte, ist herzliche willkommen“, heißt es aus der Vereinszentrale.

safe-ev.de