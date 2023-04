EnBW eröffnet 25. Schnellladepark mit Solardach nahe Leipzig

Die EnBW hat in Weißenfels nahe Leipzig einen weiteren HPC-Park mit 16 Schnellladepunkten in Betrieb genommen. Es ist der insgesamt 25. „Hyper Hub“ der EnBW mit einem Solardach.

Der neue Ladepark liegt direkt an der Autobahnanschlussstelle A9/B91 in etwa auf halber Strecke zwischen Berlin und Nürnberg. Mit dem Standort im Dreiländereck von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen erweitert die EnBW nach eigenen Angaben ihr Ladenetz im Osten der Repubik. In der Region betreibt das Unternehmen weitere große und überdachte Schnellladestandorte, beispielsweise in Zwickau und Meerane.

Das neue „Hyper Hub“ liegt neben dem dortigen Autohof, der über ein Schnellrestaurant und auch bereits über Schnelllader von Aral Pulse verfügt – die Auswahl steigt also.

In Weißenfels sind nun 16 Schnellladepunkte hinzugekommen. Dabei handelt es sich um einen Aufbau mit acht Ladesäulen vom Typ Alpitronic Hypercharger HYC300. Diese Säulen bieten bis zu 300 kW Ladeleistung an einem CCS-Anschluss. Sind beide Ladepunkte einer Säule belegt, wird die verfügbare Leistung aufgeteilt. Es können somit an dem Standort nicht 16 E-Autos (theoretisch) mit jeweils 300 kW laden, sondern nur acht Autos – oder eben 16 Autos gleichzeitig mit dann etwas geringerer Ladeleistung.

Die Ladepunkte sind mit einem Witterungsschutz überdacht, in das Dach sind auch Solarzellen integriert. Die Anlage auf dem Solardach kommt auf eine Leistung von 18,5 kWp, kann also nur einen kleinen Teil des Energiebedarfs der Anlage decken. Die EnBW betreibt den Schnellladepark in Weißenfels, wie alle ihre eigenen Ladestandorte, mit 100 Prozent Ökostrom.

„EnBW Schnellladeparks an Fernverkehrswegen sind ein zentraler Bestandteil unserer Ausbaustrategie und ein sichtbares Zeichen, dass die Mobilitätswende immer weiter voranschreitet“, sagt Colette Rückert-Hennen, Vorständin bei der EnBW. „Dabei nehmen wir mit unserem Engagement eine führende Rolle im Markt ein: Wir betreiben bereits heute das größte Schnellladenetz in Deutschland. Und für den weiteren Ausbau der deutschlandweiten Schnell­ladeinfrastruktur investieren wir jedes Jahr deutlich mehr als 100 Millionen Euro.“

Die EnBW betreibt heute bereits mehr als 900 Schnellladestandorte mit mehr als 3.400 Schnelladepunkten. Bis 2030 wird das Unternehmen diese Zahl auf 30.000 nahezu verzehnfachen.

enbw.com