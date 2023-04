PepsiCo zeigt 18 eingeflottete Tesla Semi im Firmendesign

PepsiCo hat seine Flotte aus 18 Tesla Semi in Sacramento vorgestellt. Eingesetzt werden die vollelektrischen Sattelschlepper der Klasse 8 in einer Abfüllanlage des Getränkekonzerns im kalifornischen Sacramento. PepsiCo hatte 2017 die ersten 100 E-Lkw bei Tesla bestellt.

Der Getränkehersteller war vor fast fünfeinhalb Jahren Erstbesteller des Tesla Semi. Diese Woche war PepsiCo nun auch das erste Unternehmen, das den E-Lkw als Flottenfahrzeug in firmeneigener Optik präsentierte. Die Auslieferungen des Semi startete Tesla bekanntlich Anfang Dezember.

Der Zeitung Sacramento Bee zufolge sollen in der Abfüllanlage in Sacramento alles in allem 21 Exemplare zum Einsatz kommen, es fehlen also noch drei E-Lkw. Weitere 15 Fahrzeuge dürften dem Medienbericht nach in der Produktionsstätte von PepsiCo im kalifornischen Modesto ihren Dienst antreten. An beiden Standorten seien Gleichstrom-Ladegeräte installiert worden. „Sacramento Bee“ spricht von je vier 750-kW-Ladestationen pro Standort, die den V4-Superchargern optisch sehr ähnlich sehen sollen. In folgendem Videobericht von CBS Sacramento gibt es einen kurzen Clip zu der Flotten-Einweihung:

PepsiCo erhielt zur Anschaffung der Tesla-Lkw und zur Ladeinfrastruktur übrigens nationale und bundesstaatliche Zuschüsse: „Der Sacramento Metropolitan Air Quality Management District hat 18 der 21 Lastwagen, die in der Abfüllanlage in South Sacramento eingesetzt werden, mit 4,5 Millionen Dollar an Zuschüssen bezuschusst“, heißt es in dem Artiekl. Insgesamt habe PepsiCo 15 Millionen Dollar an staatlichen und lokalen Zuschüssen für die Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur in Sacramento und Modesto erhalten, plus 40.000 Dollar pro Fahrzeug von der Bundesregierung.

Interessant zudem: Erica Edwards, Senior-Vizepräsidentin für Produktion bei PepsiCo, wird in dem Bericht dahingehend zitiert, dass die Tesla Semi „eine Reichweite von etwa 400 Meilen haben, bevor sie aufgeladen werden müssen“. Tesla gibt die Reichweite bei voller Beladung bekanntlich mit 500 Meilen (über 800 Kilometer) an.

