Qbuzz und OV-bureau ordern 35 Mercedes eCitaro G

Die niederländischen ÖPNV-Betreiber Qbuzz und OV-bureau Groningen Drenthe haben bei Daimler Buses den Bau von insgesamt 35 vollelektrischen Gelenkbussen des Typs Mercedes-Benz eCitaro G in Auftrag gegeben. Die Auslieferungen sollen laut Vertrag bis 2026 vollzogen werden.

Für Daimler Buses handelt es sich nach eigenen Angaben um den ersten Großauftrag von ÖPNV-Fahrzeugen aus den Niederlanden. Die 18 Meter langen Niederflur-Elektrobusse werden künftig sowohl im Stadt- als auch im Regionalverkehr der niederländischen Provinzen Groningen und Drenthe eingesetzt. Konkret gehen 25 Exemplare in den Regionalverkehr und zehn in den Betrieb der sogenannten Qlink-Stadtverkehrslinien. Qbuzz hatte bereits im März für den Einsatz in Groningen und Drenthe 63 E-Busse bei Ebusco und 54 E-Busse bei Van Hool geordert.

Die bestellten Mercedes-Gelenkbusse verfügen jeweils über drei Türen und „NMC 3-Batterien der neuesten Generation mit Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Zellen und einer Energiekapazität von 490 kWh“, wie Daimler Buses mitteilt. Die Ladesteckdose befindet sich bei den eCitaro Bussen, die für den Einsatz im Regionalverkehr vorgesehen sind, im Heckbereich. Die Gelenkbusse, die für die Bedienung der Qlink-Linienverkehre bestimmt sind, verfügen zusätzlich zur Lademöglichkeit via Stecker über die Möglichkeit zur Schnellaufladung durch einen Pantograf.

Wie der Hersteller mitteilt, verfügen die georderten Exemplare ferner über optionale Assistenzsysteme wie den Abbiege-Assistent Sideguard Assist mit Personenerkennung und Spiegelkameras (Mirror Cams). Denn: „In den Niederlanden gibt es viele Radfahrer, daher ist zusätzliche Sicherheit hier besonders wichtig“, betont Dirk Meppelink, Key Account Manager Public Transport von Daimler Buses in den Niederlanden.

media.daimlertruck.com