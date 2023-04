eMobility update: Smart #3 in Shanghai enthüllt / Xpeng stellt E-SUV G6 vor / Toyota plant weiter

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Heute haben wir die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm: Xpeng stellt SUV namens G6 vor ++ Toyota plant weitere Stromer für China ++ Smart enthüllt sein zweites Modell ++ Aral plant 1.500 neue Ladepunkte in Deutschland ++ Und VW baut Entwicklungszentrum in China ++

#1 – Xpeng stellt E-SUV G6 offiziell vor

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat auf der Auto China in Shanghai sein fünftes Modell präsentiert. Zur Premiere des G6 spart das Unternehmen nicht mit Superlativen – und deutet an, dass der Wagen voraussichtlich nicht nur in China zu haben sein wird. Das Coupé-artige Elektro-SUV, das es mit dem Tesla Model Y aufnehmen soll und dessen Abmessungen fast genau entspricht, ist das erste Xpeng-Modell auf Basis einer neuen 800-Volt-Plattform.

#2 – Toyota plant weitere E-Modelle für China

Toyota hat auf der Automesse in Shanghai zwei neue elektrische Concept Cars vorgestellt. Diese will der japanische Autobauer zusammen mit seinen lokalen Partnern 2024 in China auf den Markt bringen. Konkret handelt es sich um das bZ Sport Crossover Concept, das als Serienmodell von FAW Toyota produziert und verkauft werden soll.

#3 – Smart enthüllt SUV-Coupé #3

Auch Smart hat in China ein weiteres Elektroauto präsentiert – es ist das zweite Modell seit der Erneuerung der Marke. Der Smart Nr. 3 – der streng genommen Hashtag 3 ausgeschrieben wird – ist ein rein elektrisches SUV-Coupé. Es soll ab Ende dieses Jahres in den ersten europäischen Märkten eingeführt werden.

#4 – Aral: 1.500 neue Ladepunkte in Deutschland

Aral beschleunigt den Ausbau seines HPC-Netzes in Deutschland. Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Anzahl der ultraschnellen Ladepunkte seiner Marke Aral Pulse von aktuell rund 1.500 auf 3.000 verdoppeln . Dafür will das Unternehmen bis zu 100 Millionen Euro investieren. „Mit unseren Ausbauzielen für dieses Jahr sind wir auf einem guten Weg, unser mittelfristiges Ziel von weit über 5.000 Ladepunkten zu erreichen“.

#5 – VW baut eMobility-Zentrum in China

Und zum Schluss schauen wir nochmal nach China – allerdings durch eine deutsche Brille: Um neue Elektroautos im Reich der Mitte schneller auf den Markt bringen zu können, wird der VW-Konzern ein neues Entwicklungszentrum für E-Autos bauen. In die Anlage in Hefei soll rund eine Milliarde Euro fließen.

