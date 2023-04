Türkei: Siro baut Batteriemodule und -packs in Serie

Siro, das Batterie-Joint-Venture von Farasis Energy und dem türkischen E-Autobauer Togg, hat mit der Serienproduktion am Standort Gemlik in der Türkei begonnen. Mit einer jährlichen Kapazität von 3 GWh werden dort jetzt auf Basis von Farasis‘ Technologie Batteriemodule und -packs gefertigt.

Geplant ist, die Produktionskapazität des Werks bis 2031 auf 20 GWh pro Jahr zu steigern. Siro soll künftig neben auch Kunden von Farasis Energy Europe sowie eigene Kunden in den Bereichen Automobil, industrielle Anwendungen und stationäre Speicherlösungen beliefern. Das neue Werk ist nach Angaben von Farasis binnen eineinhalb Jahren errichtet worden, beschäftigt 300 Mitarbeitende erstreckt sich auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern. Die Massenproduktion sei bereits zum 31. März offiziell gestartet, wie es jetzt in einer Mitteilung der Partner heißt.

„Unsere Produktionserfahrung und -expertise haben dazu beigetragen, dass das Werk in weniger als zwei Jahren aufgebaut werden konnte. Zudem ergänzt sich unser Know-how optimal mit der Anwenderperspektive von Togg“, äußert Stefan Bergold, Member of the Board bei Siro und General Manager von Farasis Energy Europe.

Parallel zur Batterieproduktion in Gemlik entsteht in Regie des 2021 gegründeten Batterie-Joint-Venture ein Forschungs- und Entwicklungszentrum inklusive Prototypenfertigung mit Sitz in Bilisim Vadisi, nahe Gebze. „Im Bereich der Batterietechnologie gibt es ständig neue Entwicklungen und man muss nah am Puls der Zeit sein, um unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen anbieten zu können. Daher haben Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert bei Siro“, kommentiert Gürcan Karakas, Chairman von Siro und CEO bei Togg.

Erste Produktionstests hatten Togg und Farasis am neuen Batterie-Standort bereits im August 2022 gestartet. In früheren Berichten hieß es, dass man sich zunächst auf die Montage von Modulen und Packs konzentriere, in einem weiteren Schritt aber auch die Zellproduktion bei Siro geplant sei. Davon wird in der aktuellen Mitteilung nichts erwähnt. Dort wird hinsichtlich des Zeithorizonts bis 2031 nur die Ausweitung der Produktionskapazität auf besagte 20 GWh als Ziel genannt.

Im Herbst hatte Togg ebenfalls in Gemlik bekanntlich seine erste Fahrzeug-Produktionsstätte eingeweiht. Für das laufende Jahr plant Togg eine Produktion von 17.000 bis 18.000 E-Autos. Innerhalb von fünf Jahren soll die Jahreskapazität auf 175.000 Fahrzeuge anwachsen. Im März preiste der türkische Elektroauto-Hersteller dann sein erstes Modell in der Türkei ein. Das Einstiegsmodell des T10X mit Heckantrieb kostet dort ab 953.000 Türkischen Lira, was umgerechnet rund 47.500 Euro entspricht.

pressebox.com