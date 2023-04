eMobility update: Ford F-150 kommt nach Europa / HiPhi E-SUV aus China / Batteriefabrik in Kanada

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Das sind die News und Highlights der Elektromobilität am Anfang dieser neuen Woche: Human Horizons bringt E-SUV nach Europa ++ VW-Tochter baut Gigafactory in Kanada ++ Ford startet mit F-150 Lightning in Europa ++ Erste Natrium-Ionen-Zellen in E-Autos ++ Und Staatsfonds für Batterie-Rohstoffe ++

#1 – Human Horizons bringt E-SUV HiPhi Y

Der chinesische Autobauer Human Horizons hat auf der Auto China in Shanghai das dritte Modell seiner Elektroauto-Marke HiPhi präsentiert und nähere Details zum Start in Europa bekanntgegeben. Das dritte Modell heißt HiPhi Y und wurde für die globalen Märkte entwickelt. Laut dem Zulassungsantrag in China wird das neue SUV mit Preisen von umgerechnet rund 53.000 bis 66.000 Euro günstiger als die beiden bisherigen Stromer

#2 – PowerCo baut 90-GWh-Batteriefabrik in Kanada

Volkswagen hat weitere Details zu der im März angekündigten Batteriefabik in Kanada vorgestellt. In dem Ort St. Thomas wird die bislang größte VW-Zellfabrik der Tochterfirma PowerCo entstehen. 3.000 Angestellte sollen dort künftig bis zu 90 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr herstellen.

#3 – Ford F-150 Lightning kommt nach Europa

Ford bietet seinen F-150 Lightning ab sofort auch in Europa an – zumindest in einem Land. Das eMobility-Musterland Norwegen soll als erstes Land außerhalb der USA als Absprungbasis für die weltweite Einführung des F-150 Lightning dienen. Wer sich dort einen der ersten Elektro-Pickups sichern will, kann sich für die limitierte Launch Edition bewerben.

#4 – Natrium-Ionen-Zellen noch 2023 in E-Autos

Sowohl CATL als auch BYD wollen laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr Natrium-Ionen-Batterien in elektrischen Serienautos zum Einsatz bringen. Dabei werde es sich aber zunächst um eine Mischform aus Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Akku handeln.

#5 – Deutscher Staatsfonds für Batterie-Rohstoffe

Die deutsche Bundesregierung will offenbar einen bis zu 2 Milliarden Euro schweren Staatsfonds einrichten. Mit diesem soll der Abbau und die Produktion von kritischen Rohstoffen etwa für die Batterien von Elektroautos finanzieret werden.

