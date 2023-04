Euroloop expandiert mit DC-Ladern nach Deutschland

Mit Euroloop startet ein weiterer Anbieter von DC-Ladelösungen auf dem deutschen Markt. Das 2021 gegründete polnische Unternehmen bietet unter der Marke Willbert HPC-Stationen samt IT-Umgebung an und erhielt im März 2023 die deutsche Eichrecht-Zertifizierung für sein Modell Willbert Amber I.

Die Amber I. hat eine Grundfläche von 52 x 76 Zentimetern, zwei Anschlüsse und flüssigkeitsgekühlte Kabel. Die maximale Ladeleistung liegt bei 180 kW. Aufgebaut ist das Gerät in diesem Fall aus sechs Leistungsmodulen à 30 kW. Es sind aber auch weniger Leistungsmodule und ergo theoretische Maximal-Ladeleistungen von 150, 120, 90, 60 und 30 kW möglich. Kompatibel ist die Amber I. laut Hersteller mit CCS und CHAdeMO. Besonders hervor hebt Euroloop einen Wirkungsgrad seiner Ladetechnologie von 97 Prozent, der durch den Einsatz von Siliziumkarbid-Schalttechnologie zustandekommen soll. Preise werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt.

Bereits präsent ist die Willbert-Marke in den Benelux-Märkten und in Rumänien. Nun nimmt das Unternehmen den deutschen Markt ins Visier. Parallel befindet sich Euroloop nach eigenen Angaben in der Verhandlungsphase für die ersten Lieferverträge nach Frankreich. Ziel sei „in den kommenden Jahren“ über 1.000 Ladestationen pro Jahr herzustellen und auszuliefern.

„Als Technologieunternehmen entwickeln und integrieren wir hochmoderne Lösungen, um unseren Kunden die bestmögliche Leistung zu bieten. Die massiven Einsparungen, die aus der erhöhten Effizienz resultieren, ermöglichen es CPOs, die Total Cost of Ownership ihres Ladestationsnetzwerks zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen noch weiter zu minimieren“, äußert Marek Gutt-Mostowy, CEO und Gründer von Euroloop.

Optional liefert Euroloop auch erweiterte Software für seine DC-Ladelöungen, inklusive „Business-Analytik, erweiterte Überwachung und direkte Zahlungsabwicklung mit automatischer Rechnungsstellung“, wie der Hersteller aufzählt. Darüber hinaus bieten die Polen „ein eigenes Zahlungssystem“ an, wobei die Amber I auch mit gängigen Ladekarten und Apps kompatibel sei.

Euroloop plant, auch sein künftiges Modell Willbert Amber II noch in diesem Jahr für den deutschen Markt zu zertifizieren. Vorgestellt hatte das Unternehmen das Gerät 2022 auf der Uniti-Messe in Stuttgart. Das sogenannte Willbert Amber II S-Hub kombiniere die Funktionen von Standalone- und vernetzten Ladestationen, um die benötigte Leistung zukunftssicher anzubieten, teilt der Hersteller mit. „Zwei Standalone-Ladestationen, die im S-Hub-Modus (für Standalone Hub) arbeiten, sind in der Lage, Leistungsmodule untereinander durch eine patentrechtlich geschützte DC-Link-Technologie einem Ladepunkt zuzuweisen. Dies ermöglicht das Laden von bis zu acht Autos gleichzeitig mit Smart Power Allocation und einer Spitzenleistung von 720 kW für jeden Ladepunkt. All

dies wird mit derselben marktführenden Effizienz von 97% bereitgestellt.“ Auf der Webseite des Unternehmens lässt sich dieses Produkt noch nicht aufrufen. Der entsprechende Link ist mit dem Hinweis „soon“, also „bald“ versehen.

Quelle: Infos per E-Mail, willbert.tech