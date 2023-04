PepsiCo-Tochter Frito-Lay beschafft 700 E-Lieferwagen

Das zum PepsiCo-Konzern gehörende Lebensmittel-Unternehmen Frito-Lay kündigt an, bis zum Ende dieses Jahres in den USA 700 elektrische Lieferwagen einzuflotten. 2022 hatte Frito-Lay in Texas bereits 41 Ford E-Transit in den Dienst geschickt.

Details zu diesen E-Lieferwagen nennt Frito-Lay nicht, weder zum beauftragten Hersteller noch zum Modell, dem Auftragswert oder zu den zugehörigen Ladelösungen. Bekannt gemacht wir lediglich, dass die Beschaffungsinitiative Teil der Nachhaltigkeitsbestrebungen von Konzernmutter PepsiCo ist, die in einer Roadmap namens pep+ näher erläutert werden. PepsiCo hatte seinerseits kürzlich die ersten 18 von 100 bei Tesla bestellten vollelektrischen Schwerlast-Lkw präsentiert und ist Erstkunde des auf elektrische Transporte spezialisierten schwedischen Dienstleisters Einride in Großbritannien.

Die flächendeckende Einführung von Fahrzeugen mit Null- und Fast-Null-Emissionen ist laut Frito-Lay ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung des in pep+ festgeschriebenen Netto-Null-Emissionsziels bis 2040. Bereits vergangenes Jahr hatte das Unternehmen mit der Integration von 41 E-Transit im Großraum Dallas-Fort Worth – und dort insbesondere in Carrollton, begonnen. Außerdem gibt Frito-Lay an, das erste Unternehmen zu sein, dass über US-Logistiker Schneider auf Exemplare des Freightliner eCascadia zum Einsatz in Südkalifornien zugreift.

„Die Einführung von Elektrofahrzeugen in unserem eigenen Fuhrpark und dem unserer Partner unterstützt direkt unser Engagement für den Aufbau einer zirkulären und integrativen Wertschöpfungskette“, äußert Laura Maxwell, Senior Vice President of Supply Chain bei PepsiCo Foods North America. „In unserem Werk in Modesto, Kalifornien, haben wir unsere Treibhausgasemissionen durch den direkten Flottenbetrieb um 91 % reduziert, und wir freuen uns darauf, diese Zahl zu erhöhen, wenn wir im ganzen Land Elektrofahrzeuge einsetzen.“

Frito-Lay North America ist die 19-Milliarden-Dollar-Sparte für Fertiggerichte von PepsiCo und unterhält ihren Hauptsitz in Purchase, im US-Bundesstaat New York. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben mehr als 30 Produktionsstätten in den USA und Kanada, mehr als 200 Vertriebszentren und beliefert 315.000 Einzelhandelskunden pro Woche über sein Direktvertriebsmodell.

prnewswire.com