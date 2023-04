eMobility update: Weltpremiere Cupra Tavascan / LiveWire S2 kostet 19.990€ / China-Tesla für Amerika

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Heute wir haben folgende Themen: LiveWire S2 Del Mar startet bei knapp 20.000 Euro ++ Tesla baut kanadisches Model Y in China ++ Weltpremiere des Cupra Tavascan ++ Polestar plant Entwicklungszentrum in Schweden ++ Und Zero gibt Rabatt auf E-Motorräder ++

#1 – LiveWire S2 Del Mar startet bei 19.990 Euro

Harley-Davidson hat das zweite Modell seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire eingepreist und nennt Details zur Markteinführung in den USA und Europa. Zunächst startet das E-Motorrad in den USA. In Europa soll es im Spätsommer eine limitierte Edition zum Launch geben. In den USA kann die S2 Del Mar ab sofort für 15.499 Dollar reserviert werden.

#2 – Tesla baut kanadisches Model Y in China

Tesla will einem Agenturbericht zufolge erstmals in China produzierte Elektroautos nach Nordamerika verschiffen. Dazu soll Tesla Anfang April in seinem Werk in Shanghai mit der Produktion einer für den kanadischen Markt bestimmten Version des Model Y begonnen haben.

#3 – Cupra Tavascan wird stärkstes MEB-Modell

Cupra hat mit dem Tavascan sein zweites Elektro-Modell präsentiert. Der Cupra Tavascan auf Basis der Volkswagen-Konzernplattform MEB wird im nächsten Jahr auf den Markt kommen und in zwei Leistungsstufen mit 210 und 250 kW erhältlich sein. Die stärkere Version verfügt über einen zweimotorigen Allradantrieb. Bisher waren die Allrad-Modelle auf Basis des MEB mit 190 oder 220 kW erhältlich.

#4 – Polestar-Entwicklungszentrum in Trollhättan

Polestar will im früheren Saab-Werk im schwedischen Trollhättan ein europäisches Entwicklungszentrum aufbauen. Dafür wird der Hersteller einem Medienbericht zufolge ein Gebäude mit 15.000 Quadratmetern von der Stadt Trollhättan anmieten, um dort Entwicklungs- und Testaktivitäten vorzunehmen. Konkret soll der Antriebsstrang für den kommenden Polestar 5 weiterentwickelt und erprobt werden.

#5 – Zero gewährt Rabatt auf E-Motorräder

Und zum Schluss sind wir nochmal auf zwei Rädern elektrisch unterwegs: Um das bisherige Fehlen staatlicher Zuschüsse für E-Motorräder in Deutschland auszugleichen, lobt Zero Motorcycles zum Start in die neue hierzulande eine eigene Prämie aus. Diese „Go Electric-Förderprämie“ beträgt abhängig vom Modell 1.500 oder sogar 3.500 Euro.

