Harley-Davidson: LiveWire S2 Del Mar startet bei 19.990 Euro

Harley-Davidson hat das zweite Modell seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire eingepreist und nennt Details zur Markteinführung in den USA und Europa. Zunächst startet das E-Motorrad in den USA, in Europa soll es im Spätsommer eine limitierte Edition zum Marktstart geben.

In den USA kann die S2 Del Mar ab sofort für 15.499 Dollar reserviert werden, wie die LiveWire-Mutter Harley-Davidson mitteilt. Dabei sind drei Farbvarianten bestellbar, die finalen technischen Daten der Serienversion sowie die Ausstattung soll im Juni veröffentlicht werden – zusammen mit einem Veranstaltungskalender für Testfahrten. Wer bereits jetzt blind bestellt, soll seine S2 Del Mar bereits im Juli erhalten können, dann ist der Beginn der Die Auslieferungen geplant.

In Europa kann die LiveWire S2 Del Mar ab dem 27. April reserviert werden. Für den europäischen Markt werden aber zunächst lediglich 100 Exemplare einer Launch Edition verfügbar sein, die ab September in vier Ländern ausgeliefert werden sollen – konkret in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. In Deutschland beträgt der Preis für die S2 Del Mar European Launch Edition 19.990 Euro. Bei der Reservierung wird eine Gebühr von 100 Euro fällig.

Die European Launch Edition gibt es – anders als das US-Modell – nur in einer Farbe. Dabei handelt es sich um ein „einzigartiges Himalaya-Weiß-Finish“, wie der Hersteller schreibt. Lack und Grafiken werden in einem fünftägigen Prozess von Hand aufgetragen. Zudem gibt es für das Sondermodell ein exklusives Raddesign.

In den vier europäischen Launch-Märkten soll es jeweils eine Veranstaltung geben, bei der Interessenten das Modell begutachten können. Los geht es am 26. April im Bike Shed Motorcycle Club in London, das deutsche Event ist für Samstag, den 29. April bei Deus Ex Machina in Berlin geplant.

- ANZEIGE -

Harley hatte die LiveWire S2 Del Mar im Mai 2022 vorgestellt. Das zweite E-Motorrad des Herstellers basiert auf einer neuen Plattform mit einigen technischen Besonderheiten – so ist etwa das Akku-Gehäuse als tragendes Bauteil ausgelegt, der klassische Rahmen entfällt. Mit dem 60 kW starken E-Motor soll das 200 Kilogramm schwere Motorrad in 3,5 Sekunden auf 96 km/h (60 mph) beschleunigen können.

Da es zuletzt einige Verzögerungen gab, hatte LiveWire erst im Februar den Auslieferungsbeginn der S2 Del Mar in das zweite Halbjahr 2023 verschoben und die Absatzplanung für dieses Jahr von bis zu 7.000 Exemplaren auf bis zu 2.000 Stück gesenkt. Mit einem US-Auslieferungsbeginn im Juli würde LiveWire aber genau den ersten Monat des zweiten Halbjahres treffen.

Neben der S2 Del Mar bietet LiveWire in Europa auch sein erstes Modell, die größere LiveWire One an. In Deutschland ist dieses E-Motorrad, das bereits vor einigen Jahren als Harley-Davidson LiveWire angeboten wurde, ab 24.990 Euro erhältlich.

businesswire.com