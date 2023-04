Britische Ladeanbieter gründen Lobby-Verband ChargeUK

In Großbritannien haben sich 18 der führenden Ladeinfrastruktur-Anbieter in einer neuen Organisation namens ChargeUK zusammengeschlossen. Die Unternehmen wollen bis zum Jahr 2030 insgesamt mehr als sechs Milliarden Pfund in den Aufbau und den Betrieb von Ladeinfrastruktur auf der Insel investieren.

ChargeUK versteht sich laut einer Mitteilung selbst als „Stimme der EV-Ladeindustrie“ und will seinen Mitgliedsunternehmen so mehr Gehör in der Politik und Verhandlungen verschaffen. Die 18 Gründungsmitglieder von ChargeUK sind in alphabetischer Reihenfolge: Be.EV, Believ, BP Pulse, Char.gy, ChargePoint, Connected Kerb, ESB, Evyve, Fastned, Genie Point, Gridserve, Ionity, Mer, Osprey, Pod Point, PoGo Charge, Raw Charging und Shell Recharge.

Eben jene Unternehmen haben bisher in Summe Investitionen von umgerechnet mehr als 6,8 Milliarden Euro angekündigt. Noch 2023 sollen Zehntausende neue Lader errichtet werden, um die Größe des nationalen Ladenetzes bis zum Ende dieses Jahres zu verdoppeln.

ChargeUK will nun nach eigenen Angaben mit der Regierung und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, um Hindernisse abzubauen und die Richtlinien und Vorschriften zu gestalten, die für den Übergang erforderlich sind. „Die Gründung von ChargeUK ist ein aufregender Tag und zeigt die wachsende Größe und Bedeutung der Ladebranche für Elektrofahrzeuge für die britische Wirtschaft“, sagt Osprey-CEO Ian Johnston, der auch Vorsitzender von ChargeUK ist. „Wir werden weiterhin ein proaktiver Partner der Regierung sein, da wir eine erstklassige Ladeinfrastruktur bereitstellen und den Fahrern des Landes das Vertrauen geben, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.“

In der Mitteilung der neuen Organisation kommt auch der Minister für Transportdekarbonisierung und Technologie, Jesse Norman, zu Wort. „Unser Engagement für die Dekarbonisierung des Verkehrs, unterstützt durch Hunderte von Millionen an Finanzmitteln, hat dazu beigetragen, Investitionen des Privatsektors freizusetzen, und die ehrgeizigen Pläne der Mitglieder von ChargeUK werden mehr Menschen als je zuvor beim Übergang zu Elektrofahrzeugen unterstützen“, so Norman.

chargeuk.org, autocar.co.uk (Interview mit mehreren Managern)