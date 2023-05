Tesla senkt Supercharger-Preise in Europa

Tesla hat die Tarife an seinen Superchargern in Europa deutlich gesenkt. Je nach Land werden von Beobachtern Preisrückgänge um bis zu 25 Prozent gemeldet. In Deutschland sank die Tarifspanne von zuletzt 52 bis 59 Cent auf nun 39 bis 47 Cent pro Kilowattstunde.

Dabei handelt es sich um die Preise für Tesla-Fahrer. Sie variieren nicht nur zwischen einzelnen Regionen, sondern auch zwischen benachbarten Standorten, wie eine Stichprobe der Redaktion im Rheinland zeigt: Am großen Seed&Greet-Ladepark in Hilden am Kreuz A3/A46 sind es je nach Uhrzeit zwischen 40 und 44 Cent, in Troisdorf und Frechen (beide bei Köln) sind es 39 bis 43 Cent. In Kerpen, unweit von Frechen gelegen, sind es wieder 40 bis 44 Cent. Nur wenige Kilometer südlich an dem mit 28 Superchargern recht großen Standort in Erftstadt sind es aber schon 42 Cent in den Rand- und 47 Cent in den Stoßzeiten.

Die Ad-hoc-Preise für Nicht-Tesla-Fahrer liegen je nach Standort zwischen 55 und 68 Cent pro Kilowattstunde. Über die kostenpflichtige Mitgliedschaft mit monatlichen Grundgebühren lassen sich aber auch die Kilowattstunden-Preise für Nicht-Teslas senken.

Die Preissenkungen sind laut einigen Marktbeobachtern je nach Land unterschiedlich hoch ausgefallen. In Spanien sollen es bis zu 25 Prozent sein, in Frankreich und Deutschland bis zu 23 Prozent oder in Belgien um bis zu 18 Prozent. In anderen Ländern, etwa Norwegen und der Schweiz, sind die Preissenkungen nur im einstelligen-Prozentbereich umgesetzt worden. In den Niederlanden, wo die Preise bereits zuvor unter dem Niveau in Deutschland lagen, werden je nach Tageszeit zwischen 33 und 37 Cent pro kWh fällig

Tesla hatte die Supercharger-Preise zuletzt fast alle 14 Tage angepasst – meist aber nicht mit derart großen Schwankungen. Ende 2022 lagen die kWh-Kosten bei Tesla noch bei fast 70 Cent, wurden in der Folge aber deutlich gesenkt. Seitdem gab es eher nur kleinere Änderungen.

Da in Deutschland inzwischen fast alle Supercharger-Standorte für Fremdmarken geöffnet sind, ist die Preissenkung auch für Nicht-Tesla-Fahrer interessant – vor allem für jene mit der kostenpflichtigen Mitgliedschaft für 12,99 Euro pro Monat.

