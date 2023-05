Miles nimmt 1.000 weitere VW ID.3 in Carsharing-Flotte auf

Der Carsharing-Anbieter Miles flottet weitere 1.000 VW ID.3 ein. Die neuen E-Autos werden hauptsächlich in Hamburg anmietbar sein. Damit erhöht sich der Anteil elektrischer Fahrzeuge an der Miles-Gesamtflotte auf rund 25 Prozent.

Dass der Großteil der Fahrzeuge in Hamburg angeboten werden soll, geht auf eine strategische Partnerschaft mit der Hansestadt zurück – die in Hamburg aktiven Carsharing-Anbieter hatten sich im Oktober 2022 dazu verpflichtet, bis zum Jahreswechsel 2023/24 den Anteil von E-Fahrzeugen in ihren Hamburger Carsharing-Flotten auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. Miles hatte Ende 2022 den E-Carsharing-Dienst WeShare von Volkswagen übernommen – und damit seine Hamburger Flotte massiv ausgebaut. Neben zuvor schon genutzten ID.3 und den mit WeShare übernommenen Elektroautos von VW gehört unter anderem auch das Tesla Model Y zur Hamburger Carsharing-Flotte des Anbieters.

Mit der aktuellen Aufstockung des ID.3-Bestands kommt Miles nach eigenen Angaben in Hamburg auf einen E-Anteil von über 50 Prozent – im Oktober, als das Abkommen unterzeichnet wurde, waren es noch 20 Prozent. Bundesweit bringen die 1.000 ID.3 die E-Quote in der Miles-Flotte auf rund 25 Prozent.

Die 25 Prozent sind aber nur ein Zwischenziel: Bis 2025 soll die Elektro-Quote von Miles auf 50 Prozent steigen. „Eine vollständige E-Flotte wäre zwar schon jetzt ökologisch wünschenswert, derzeit aber noch nicht wirtschaftlich nachhaltig“, sagt Miles-CEO Oliver Mackprang. „Zudem bremsen der angespannte Neuwagenmarkt im Bereich E-Fahrzeuge und der Wegfall der Bundesumweltprämie für Carsharing-Flotten den Elektrifizierungsprozess.“

Der Betrieb von Elektrofahrzeugen ist für Carsharing-Anbieter aufwendiger und die damit verbundenen Kosten entsprechend höher. Das liegt zum einen daran, dass mehr Personal für das Lademanagement benötigt wird und sich längere Ausfallzeiten beim Laden ergeben. Zusätzlich sind die Preise für E-Fahrzeuge derzeit noch höher als die für Verbrennerfahrzeuge. Darüber hinaus schränkten begrenzte Reichweiten bestimmte Nutzungsszenarien für die Kund:innen ein, so der Anbieter.

Miles wurde 2016 gegründet und bietet neben Carsharing in insgesamt 13 Städten Tages- und Langzeitmieten sowie deutschlandweit ein Auto-Abo an. Die Größe der Flotten für die Miet-Angebote und das Auto-Abo sowie deren E-Anteile werden in der Mitteilung nicht genannt.

