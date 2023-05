LG Chem will Batteriematerial-Geschäft deutlich ausbauen

Der südkoreanische Chemiekonzern LG Chem hat angekündigt, seine Umsätze mit Batteriematerialien bis zum Jahr 2030 mehr als versechsfachen zu wollen. Dazu soll das Portfolio über die Kathodenmaterialien hinaus erweitert werden.

Wie LG Chem bei der Vorstellung seiner neuen Geschäftsstrategie konkret angibt, sollen die Umsätze aus dem Batteriematerial-Geschäft von 4,7 Billionen Won (3,6 Milliarden Euro) im Jahr 2022 auf 30 Billionen Won (23,5 Milliarden Euro) in 2030 steigen. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben „zum weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien“ aufsteigen. Das mache eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 26 Prozent erforderlich.

Im Batterie-Bereich plant LG Chem für das angepeilte Wachstum sein Geschäft zusätzlich zu den bestehenden Kathodenmaterialien um weitere Bereiche wie Separatoren und Kohlenstoffnanoröhren auszubauen. LG Chem plant zudem Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten für neue Materialien, einschließlich Anodenmaterialien aus reinem Silizium und Feststoffbatterie-Elektrolyte.

Auch wenn das Batterie-Portfolio ergänzt wird, will das Unternehmen weiter stark auf Kathoden mit hohem Nickelgehalt für Pouch- und Rundzellen setzen. In der Mitteilung geben die Südkoreaner aber an, dass man die Erweiterung seines Angebots um kosteneffiziente Kathodenmaterialien „aktiv erwäge“ – genannt werden „Hochspannungs-Mittelnickel (Mid-Ni), Lithium-Eisenphosphat (LFP) und manganreiche (Mn-Rich) Kathodenmaterialien, „um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden“. Details hierzu werden aber noch nicht genannt.

Expansion bei Separatoren gemeinsam mit Toray

Für die angepeilte Marktführerschaft soll ein globales Produktionssystem geschaffen werden, „das Korea, China, die USA und Europa verbindet“. Konkret soll die Produktionskapazität bei den Kathodenmaterialien von 120.000 Tonnen im laufenden Jahr auf 470.000 Tonnen im Jahr 2028 ausgebaut werden. Im November 2022 wurde zum Beispiel bekannt, dass LG Chem in Tennessee die größte Kathodenmaterialfabrik der USA bauen will.

Auf dem Separatorenmarkt plant LG Chem, seine Präsenz auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt auszubauen. Das geschieht laut der Mitteilung unter anderem, weil Separatoren gemäß dem US Inflation Reduction Act (IRA) als Batteriekomponenten eingestuft werden. In diesem Bereich will LG Chem weiter mit Toray zusammenarbeiten, „um dessen exklusive, erstklassige Beschichtungstechnologie und die einzigartige Stofftechnologie“ zu nutzen. Beide Unternehmen hatten bereits 2021 ein Joint Venture für Batterieseparatoren in Ungarn gegründet. LG Chem plant außerdem, sein Geschäft mit weiteren Batteriematerialien wie CNTs, Anodenbindemitteln und Kathodendispergiermitteln auszubauen – hier werden ähnlich wie mit Toray bei den Separatoren nach Partnern gesucht.

Die hier genannten Ziele betreffen ausschließlich das Batteriematerial-Geschäft unter dem Label LG Chem. Die seit dem Jahr 2020 eigenständig agierende Tochtergesellschaft LG Energy Solution als Batteriezellhersteller ist darin nicht enthalten – auch wenn LGES als Kunde der Batteriematerialien ein wichtiger Abnehmer ist.

Kern der neuen Strategie für das gesamte Unternehmen sind drei Wachstumsfelder, neben den Batteriematerialien werden das Nachhaltigkeitsgeschäft und innovative neue Medikamente als weitere Wachstumsmotoren bis 2030 genannt. Zusammen sollen die drei Sparten im Jahr 2030 57 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen – derzeit sind es 21 Prozent. Damit will LG Chem zum „weltweit führenden Wissenschaftsunternehmen“ werden und sich von seinem auf Petrochemie ausgerichteten Portfolio weiter entfernen.

„Trotz des Notfallmanagements inmitten der noch nie dagewesenen Pandemie und geoökonomischen Konflikte hat LG Chem proaktiv neue Wachstumskräfte auf der Grundlage globaler Megatrends und Nachhaltigkeitsstrategien gefördert“, sagt Shin Hak-cheol, CEO von LG Chem. „Sie werden sehen und spüren können, wie sich die Achse von LG Chem in Richtung der nächsten großen drei Motoren bewegt: Batteriematerialien, Nachhaltigkeitsunternehmen und innovative neue Medikamente.“

